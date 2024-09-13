中職／周思齊21日引退賽3.85萬張完售 兄弟締造首次大巨蛋滿場

中職中信兄弟將於21日、22日在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，21日賽事在五月天確定表演之後，兄弟球團宣布當天門票已經完售，達3萬8500人，成中職首支在大巨蛋滿場的球隊。

周思齊2天引退賽門票本來就相當熱賣，加上中信兄弟球團今天公布，五月天將於21日進行賽後表演，消息一出又吸引更多球迷買票。兄弟球團稍早宣布，21日賽事全區觀眾席座位已在今天下午全數販售完畢，兄弟也成為中華職棒首支於台北大巨蛋可售區域完售滿場的球隊。

因此，當天大巨蛋將湧入3萬8500名觀眾，突破台灣棒球史上最多進場觀眾人數，之前最多是3月2日由日職讀賣巨人隊在大巨蛋與中信兄弟交手、達3萬7890人，中職賽事最多觀眾人數則是8月3日兄弟在大巨蛋與富邦悍將交手的賽事，在韓星泫雅加持下，吸引3萬4506名觀眾。

周思齊是中職史上第9名達成「千安百轟百盜」球員，今年球季結束之後就要高掛球鞋，結束20年職業球員生涯。中信兄弟將於21日、22日在大巨蛋舉辦「The Last Together周思齊引退」主題週活動。