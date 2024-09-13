快訊

雙龍搶娶新光金白熱化 台新金隱含價格今首超中信金

黃景茂被列京華城案被告 游淑慧點出這1點「不意外」

不斷更新／說好的沒人買？iPhone 16系列蘋果官網開搶！9分鐘這顏色秒殺

中職／周思齊21日引退賽3.85萬張完售 兄弟締造首次大巨蛋滿場

中央社／ 台北13日電
中華職棒921門票完售。報系資料照
中華職棒921門票完售。報系資料照

中職中信兄弟將於21日、22日在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，21日賽事在五月天確定表演之後，兄弟球團宣布當天門票已經完售，達3萬8500人，成中職首支在大巨蛋滿場的球隊。

周思齊2天引退賽門票本來就相當熱賣，加上中信兄弟球團今天公布，五月天將於21日進行賽後表演，消息一出又吸引更多球迷買票。兄弟球團稍早宣布，21日賽事全區觀眾席座位已在今天下午全數販售完畢，兄弟也成為中華職棒首支於台北大巨蛋可售區域完售滿場的球隊。

因此，當天大巨蛋將湧入3萬8500名觀眾，突破台灣棒球史上最多進場觀眾人數，之前最多是3月2日由日職讀賣巨人隊在大巨蛋與中信兄弟交手、達3萬7890人，中職賽事最多觀眾人數則是8月3日兄弟在大巨蛋與富邦悍將交手的賽事，在韓星泫雅加持下，吸引3萬4506名觀眾。

周思齊是中職史上第9名達成「千安百轟百盜」球員，今年球季結束之後就要高掛球鞋，結束20年職業球員生涯。中信兄弟將於21日、22日在大巨蛋舉辦「The Last Together周思齊引退」主題週活動。

中信兄弟 中職 周思齊

延伸閱讀

S.H.E合體挑戰大巨蛋？Selina私約2姐妹這麼說

中職／五月天+周思齊引退 大巨蛋將迎來首次4萬人滿場

中職／確定了！五月天921進軍大巨蛋 攜手中信兄弟限定演出

中職／五月天首次攻蛋為周思齊引退？兄弟球團低調回應

相關新聞

中職／悍將四棒0轟破了！申皓瑋2分砲 中斷391打數乾旱

富邦悍將隊本季「四棒0轟」的魔咒在今天終結，第四棒申皓瑋在4局下敲出一發兩分砲，讓悍將在與樂天桃猿隊之戰取得2：0領先。

中職／確定了！五月天921進軍大巨蛋 攜手中信兄弟限定演出

「華人第一天團」五月天首次進軍台北大巨蛋就在9月21日，與中信兄弟球團攜手合作，擔任周思齊引退主題週的賽後表演嘉賓，球團...

中職／周思齊21日引退賽3.85萬張完售 兄弟締造首次大巨蛋滿場

中職中信兄弟將於21日、22日在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，21日賽事在五月天確定表演之後，兄弟球團宣布當天門票已經完...

中職／五月天+周思齊引退 大巨蛋將迎來首次4萬人滿場

「華人天團」五月天將在9月21日攜手中信兄弟首度進軍台北大巨蛋，11日消息一出立刻帶動票房，到今天球團正式官宣，21、2...

12強賽／日本教練視察大巨蛋和天母球場 日媒：從天堂到地獄

世界12強日本隊監督井端弘和來台觀察2個比賽場地，日媒「日刊體育」形容，台北大巨蛋與天母球場環境像是從天堂到地獄。 日本11月13日開幕戰在名古屋巨蛋對澳洲，接著15和16日移師大巨蛋對南韓和中

12強賽／警戒獅隊古林睿煬 日本監督：球速常在150公里以上

世界12強棒球賽日本隊監督井端弘和結束情蒐行程，今天返回日本羽田機場接受訪問，他觀看3場比賽和6支中職球隊狀況，也觀察比賽場地台北大巨蛋及天母球場。 據日媒報導，井端監督受訪時表示：「所有球隊我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。