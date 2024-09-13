中職／羅戈內襯衣不同色被裁判抓 鋒總撲熄爭議火苗

富邦悍將隊先發投手羅戈今天換局時突然被要求更換內襯衣，險些引發投手教練郭勇志與裁判的衝突，好在總教練陳金鋒趕緊一把將楊崇煇摟到身旁，將兩人隔開。

事件發生在4局下悍將結束攻勢後，原本輪到羅戈要上場投球，不料因藍色內襯衣的顏色較深，跟其他隊友的顏色不同，被裁判要求更換，羅戈只能重新後換上相同顏色的內襯衣後再上場。

聯盟指出，此為裁判主動執法，因為投手的內襯衣需與全隊顏色必須有一致性，前個半局已經請他更換，不然會花費太多時間。

根據中職規則補述1.14 第（E）款，投手內襯衣袖露於制服外之長度必須大體ㄧ致（野手不受限），露出之內襯衣顏色，須符合球隊統一制式顏色。