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中職／羅戈內襯衣不同色被裁判抓 鋒總撲熄爭議火苗

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將先發投手羅戈比賽中改穿原本穿稍淺一點的藍色內襯衣。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手羅戈比賽中改穿原本穿稍淺一點的藍色內襯衣。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊先發投手羅戈今天換局時突然被要求更換內襯衣，險些引發投手教練郭勇志與裁判的衝突，好在總教練陳金鋒趕緊一把將楊崇煇摟到身旁，將兩人隔開。

事件發生在4局下悍將結束攻勢後，原本輪到羅戈要上場投球，不料因藍色內襯衣的顏色較深，跟其他隊友的顏色不同，被裁判要求更換，羅戈只能重新後換上相同顏色的內襯衣後再上場。

聯盟指出，此為裁判主動執法，因為投手的內襯衣需與全隊顏色必須有一致性，前個半局已經請他更換，不然會花費太多時間。

根據中職規則補述1.14 第（E）款，投手內襯衣袖露於制服外之長度必須大體ㄧ致（野手不受限），露出之內襯衣顏色，須符合球隊統一制式顏色。

然而更換內襯衣的要求似乎引起郭勇志不滿，與二壘審楊崇煇在場邊發生爭執，陳金鋒見狀趕緊插入隔開兩人，並將楊崇煇摟到身旁，兩人走到遠方繼續溝通，而羅戈換完衣服後就恢復比賽。

富邦悍將先發投手羅戈原本穿深藍色內襯衣。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手羅戈原本穿深藍色內襯衣。記者余承翰／攝影

中職 富邦悍將 陳金鋒

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