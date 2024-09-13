中職／悍將四棒0轟破了！申皓瑋2分砲 中斷391打數乾旱

富邦悍將隊本季「四棒0轟」的魔咒在今天終結，第四棒申皓瑋在4局下敲出一發兩分砲，讓悍將在與樂天桃猿隊之戰取得2：0領先。

至今天賽前，悍將本季先發第四棒的選手，一共391個打數，敲出89支安打但沒有1支是全壘打，在中心棒次出現熄火狀況，先發第四棒打擊率2成15甚至是全隊9個棒次最低。

申皓瑋近期扛起第四棒，手感也有提升，今天在4局下張育成敲出內野安打後，申皓瑋也從魔神樂手中把球轟到左外野全壘打牆外，一發兩分砲打破0：0僵局。