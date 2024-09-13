快訊

雙龍搶娶新光金白熱化 台新金隱含價格今首超中信金

黃景茂被列京華城案被告 游淑慧點出這1點「不意外」

不斷更新／說好的沒人買？iPhone 16系列蘋果官網開搶！9分鐘這顏色秒殺

中職／陳晨威本季累積13支三壘安打 長打提升有幫助

中央社／ 新北13日電
中華職棒樂天桃猿隊快腿陳晨威（圖）本季已敲出13支三壘安打，追平個人生涯單季最多，他13日賽前受訪表示，不會刻意去拚紀錄，球隊戰績為第一優先。（樂天桃猿提供）
中華職棒樂天桃猿隊快腿陳晨威（圖）本季已敲出13支三壘安打，追平個人生涯單季最多，他13日賽前受訪表示，不會刻意去拚紀錄，球隊戰績為第一優先。（樂天桃猿提供）

中職樂天桃猿快腿陳晨威本季已敲出13支三壘安打，追平個人生涯單季最多，生涯57支三壘打也僅差中職最多的張志豪11支，他表示，可能是今年長打提升，連帶更有機會敲三壘打。

陳晨威一直以「快腿」著稱，昨天敲出1打點三壘安打後，本季已累積13支三壘打，追平個人在2020年的單季數字。目前陳晨威生涯已經敲出57支三壘安打，名列中職歷史第2，僅落後第1名張志豪11支。

此外，陳晨威本季長打大躍進，已經轟出9發全壘打，他今天受訪時表示，「自己明顯知道今年長打有提升，三壘安打方面也可能因為長打出現，更有機會跑到三壘。」今年會有明顯的長打進步，陳晨威指出，主要是因為去年成績不好，從中吸收很多經驗，也做了比較多嘗試。

不過對於中職的三壘安打王紀錄，陳晨威則指出，「沒有想說要去拚這個紀錄，打出去如果位置可以就跑，這不是那麼簡單。」陳晨威也強調，現在還有很多東西要兼顧，包括安打、盜壘及球隊戰績，「球隊戰績最重要，如果消化試合有空間再去拚。」

目前陳晨威本季跑出23次盜壘，暫居盜壘王，不過中信兄弟的岳政華以21次盜壘成功緊追在後。

中職 陳晨威

延伸閱讀

影／中職樂天13：8逆轉勝兄弟 馬傑森獲單場MVP

中職／噩夢8：0再現…兄弟又遭猿驚天逆轉 史上3次都當苦主

中職／江坤宇3分砲 5局中信兄弟8：2領先樂天桃猿

中職／伍鐸7局好投暌違145天奪勝 達陣「羅力條款」局數M1

相關新聞

中職／悍將四棒0轟破了！申皓瑋2分砲 中斷391打數乾旱

富邦悍將隊本季「四棒0轟」的魔咒在今天終結，第四棒申皓瑋在4局下敲出一發兩分砲，讓悍將在與樂天桃猿隊之戰取得2：0領先。

中職／確定了！五月天921進軍大巨蛋 攜手中信兄弟限定演出

「華人第一天團」五月天首次進軍台北大巨蛋就在9月21日，與中信兄弟球團攜手合作，擔任周思齊引退主題週的賽後表演嘉賓，球團...

中職／周思齊21日引退賽3.85萬張完售 兄弟締造首次大巨蛋滿場

中職中信兄弟將於21日、22日在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退賽，21日賽事在五月天確定表演之後，兄弟球團宣布當天門票已經完...

中職／五月天+周思齊引退 大巨蛋將迎來首次4萬人滿場

「華人天團」五月天將在9月21日攜手中信兄弟首度進軍台北大巨蛋，11日消息一出立刻帶動票房，到今天球團正式官宣，21、2...

12強賽／日本教練視察大巨蛋和天母球場 日媒：從天堂到地獄

世界12強日本隊監督井端弘和來台觀察2個比賽場地，日媒「日刊體育」形容，台北大巨蛋與天母球場環境像是從天堂到地獄。 日本11月13日開幕戰在名古屋巨蛋對澳洲，接著15和16日移師大巨蛋對南韓和中

12強賽／警戒獅隊古林睿煬 日本監督：球速常在150公里以上

世界12強棒球賽日本隊監督井端弘和結束情蒐行程，今天返回日本羽田機場接受訪問，他觀看3場比賽和6支中職球隊狀況，也觀察比賽場地台北大巨蛋及天母球場。 據日媒報導，井端監督受訪時表示：「所有球隊我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。