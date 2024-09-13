中職／陳晨威本季累積13支三壘安打 長打提升有幫助

中職樂天桃猿快腿陳晨威本季已敲出13支三壘安打，追平個人生涯單季最多，生涯57支三壘打也僅差中職最多的張志豪11支，他表示，可能是今年長打提升，連帶更有機會敲三壘打。

陳晨威一直以「快腿」著稱，昨天敲出1打點三壘安打後，本季已累積13支三壘打，追平個人在2020年的單季數字。目前陳晨威生涯已經敲出57支三壘安打，名列中職歷史第2，僅落後第1名張志豪11支。

此外，陳晨威本季長打大躍進，已經轟出9發全壘打，他今天受訪時表示，「自己明顯知道今年長打有提升，三壘安打方面也可能因為長打出現，更有機會跑到三壘。」今年會有明顯的長打進步，陳晨威指出，主要是因為去年成績不好，從中吸收很多經驗，也做了比較多嘗試。

不過對於中職的三壘安打王紀錄，陳晨威則指出，「沒有想說要去拚這個紀錄，打出去如果位置可以就跑，這不是那麼簡單。」陳晨威也強調，現在還有很多東西要兼顧，包括安打、盜壘及球隊戰績，「球隊戰績最重要，如果消化試合有空間再去拚。」

目前陳晨威本季跑出23次盜壘，暫居盜壘王，不過中信兄弟的岳政華以21次盜壘成功緊追在後。