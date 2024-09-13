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黑豹旗／首創女子組 北中南多校組隊躍躍欲試

中央社／ 台北13日綜合報導
黑豹旗首創女子組，北中南多校組隊躍躍欲試。圖／中信銀行提供
黑豹旗首創女子組，北中南多校組隊躍躍欲試。圖／中信銀行提供

第12屆黑豹旗全國高中棒球大賽10月5日開打，今年黑豹旗更增設女子組賽事，全台多所高中職組全女隊伍報名，包括北士商 、桃園南崁高中、台中東山高中、台南土城高中、高雄三民高中等。

三民高中棒壘社教練陳清麟告訴中央社記者，上週剛聽到學生想組隊報名女子組賽事，當時他第一個反應是「人數找得齊嗎？」沒想到學生說，已經找到高一至高三共12名學生，球員已如火如荼製作隊服中。

陳清麟說，三民高中青棒隊歷史悠久，學校棒球風氣好，不少普通班學生也加入社團練球，這次雖是首度組成女子隊伍，但不少女學生過去已有和男生組隊參賽經驗。希望學生在安全的前提下能從賽事獲得可貴經驗。

台南市立土城高中女壘隊分為國中部和高中部，高中部成員15人，教練邱麗夙表示，高中部女壘隊將派出13人參賽，隊員學生意願也很高，畢竟少子化關係，台灣壘球比賽愈來愈少。

邱麗夙說，土城高中女壘隊把握每次參賽機會，以往曾參加軟式棒球賽，也曾在壘球賽中跨組比賽，參與社會組甲組聯賽，以增強實力。

台中市東山高中校長翁文修表示，校內女子壘球成軍10年，成績在全國一直名列前茅，因壘球與棒球在姿勢、技術有些許不同，賽前將會進行訓練調整，此次賽事一定會共襄盛舉，提供學生表現舞台。

台北市士林高商校長余耀銘表示，北士商以女壘為主，歷史悠久、表現傑出，其實並未特意訓練女生打棒球，不過教練認為可以讓孩子們多出去看看，壘球與棒球的規則、用球等都不同，希望透過黑豹旗賽事獲取更多經驗與啟發。

余耀銘說，孩子們也很有興趣，「換換口味也不錯」，最近訓練會讓她們熟悉棒球比賽規則跟節奏，也盼她們在賽事上多看多學習，若有好成績當然好，但最重要的是不要受傷。

桃園市立南崁高中女子壘球隊教練蕭淑妃今天向中央社表示，隊員過去都是打壘球賽比較多，這次報名女子棒球，對學生來說除了是新的挑戰也是新的舞台；由於才剛結束其他比賽，預計下週才會開始準備訓練。

新北市丹鳳高中教練王曉萍接受中央社記者電訪表示，此次參加黑豹旗全國高中棒球大賽女子組，球隊是體育班的15名女壘隊選手組成，大家都很期待在比賽中大顯身手。

王曉萍說，丹鳳高中體育班以發展壘球為主，除參加中小學女子壘球聯賽，已有多次報名參加高中棒球軟式組聯賽的紀錄，去年還獲得全國高中組第4名。

黑豹旗是年度最大青棒盛事，去年雄女棒球隊參賽成為焦點，為黑豹旗賽史首度出現女校、全女子球隊參賽。繼去年高雄女子高級中學首度參賽後，今年黑豹旗更增設女子組賽事，最終晉級隊伍混入64強，有望寫下台灣運動平權歷史新頁。

大會表示，根據競賽章程，女子組隊伍將進行單淘汰賽，最後晉級隊伍直接進入混合組64強；根據抽籤決定晉級隊伍籤表位置，女子組最終晉級隊伍將成為64強的2號。

中央社 教練

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