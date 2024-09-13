中職／悍將隊史第一長人升一軍 林栚呈帶指叉球傍身

富邦悍將隊隊史第一長人、身高195公分的林栚呈今天首次升上一軍，昨天收到消息時，林栚呈心情亢奮，最大不同是「不用曬到太陽」。

悍將總教練陳金鋒今天宣布，范柏絜下二軍、林栚呈上一軍，「他在二軍表現還OK，有機會就讓年輕人上來比賽。」林栚呈今年二軍後援19場、防禦率6.87。

林栚呈表示，昨天早上到基地準備訓練時，球隊管理就通知要上一軍，「不會覺得很意外，自己隨時都準備好。」對於目前二軍狀況，林栚呈說：「整體不錯，有在維持也彌補一些欠缺的地方，像是控球、球速，目前平均有145、147公里。」

從2022年選秀加盟以來第一次升上一軍，林栚呈也有期待，向江少慶、曾峻岳請益，「他們告訴我不要緊張，把二軍訓練的拿出來就好。」

春訓時投手教練郭勇志曾提醒他要增加武器庫球種，林栚呈表示，近期指叉球、變速球練得不錯，比賽中可以拿出來使用，「指叉球掌握比較好，是勇志教練推薦我練的，因為身高關係，投起來感覺不錯。」