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U23世界盃／中華隊險勝澳洲保希望 避免史上最差排名

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U23世界盃中華隊投手曾家輝。圖／中華棒球協會提供(資料照)
U23世界盃中華隊投手曾家輝。圖／中華棒球協會提供(資料照)

在U23世界盃落入排名賽的中華隊持續努力，今天以4：3擊敗澳洲隊後，加上荷蘭隊輸給英國隊，仍保有爭取第7名的機會，明天最終戰對英國隊仍要全力搶勝。

中華隊今天在2局上就先拿下4分，開局2次四壞、1次觸身球滿壘後，先靠捕逸得分，何恆佑再補上敲出適時安打，打回2分，劉俊緯的安打敲回第4分。

中華隊先發投手曾家輝總計76球投4局，被敲2支安打，僅在2局下因為被敲出陽春砲而丟掉1分，另有4次三振、2次四壞保送。

不過接手的陳冠穎在5局下1出局後被敲安，接著又被馬奎爾（Solomon Maguire）轟出2分彈，最終投0.2局退場，丟掉2分，防禦率來到10.50，而黃仲翔上場救火後踩住煞車，總計後援1.1局飆3K無失分，7局王宇傑關門投出三上三下，守住勝利。

中華隊在排名賽目前戰績3勝1敗，與荷蘭隊並列第1，但因預賽曾輸給荷蘭，需要寄望明天哥倫比亞擊敗荷蘭，且中華隊贏英國，才能避免締造2016年第7名後的隊史最慘成績。

中華隊 何恆佑

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