中職／抗議對話全都錄 古久保健二：有點害羞

樂天桃猿隊昨天面對0：8的落後，最終一路追分反以13：8擊敗中信兄弟隊，期間插曲是林智平打到全壘打牆頭彈回的幻之炸裂，總教練古久保健二的抗議對話被清楚收音，他今天笑說：「有點害羞啊。」

猿隊與兄弟之戰在6局下，林智平敲出左外野深遠飛球打到牆頭，但因當下桃園球場關燈進入慶祝模式，讓球彈回場內的過程看不太清楚，也引發林智平在二壘前出局的爭議。

由於三壘審曾一度伸手畫圈、準備比出全壘打手勢，但到一半立刻改判，古久保健二當下上場抗議，認為氣勢受到影響，也不諱言，第一時間球場LED燈上演燈光秀暗下來也影響裁判判決。

古久保健二今天透露，當下就算被趕出場也沒關係，自己雖然還不太清楚中職的抗議界線，但也知道用手去推一定不行，「所以手背在後面，抱怨了一下。」

由於抗議的裁判曾以用英文警告：「Don't touch me（別碰我）。」古久保健二也表示，自己還算冷靜，「只是情緒上讓對方感覺到生氣。」而古久保回去之後也看了一下YouTube，「沒想到（對話）這麼清楚，有點害羞，之後會沈穩一點，避免這樣的事情再發生。」