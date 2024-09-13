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中職／林子偉隔28天重返二壘 猿隊教頭看單場20安有擔憂

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿林子偉。報系資料照
樂天桃猿林子偉。報系資料照

樂天桃猿隊林子偉相隔28天重返先發二壘手，而林立近期都在右外野是為了減輕守備負擔，面對漫長職棒賽季，總教練古久保健二也忍不住說：「好累。」但昨天的勝利讓他擔心影響今天攻擊火力，提醒選手「要注意一下」。

林子偉今天對富邦悍將隊將先發二壘，也是自8月16日後再次重返內野，古久保健二表示：「子偉的肩膀狀況有好一點，所以讓他回到內野，昨天撲壘過後也沒什麼問題，加上馮健庭的狀況有點下滑。」

林子偉先前打擊狀況不佳，古久保健二認為跟肩膀多少有點影響，像是打擊的準備就比較難固定在原本姿勢，「要說比賽是沒問題，只是打不打得出來，這點最近有比較好了。」

至於林立則是自9月3日開始移防到外野，古久保健二透露，林立之前膝蓋有點不舒服，擔心他的狀況因此移到外野，林立本人則說膝蓋現在沒有太大問題。

猿隊昨天靠著團隊20支安打，從0：8打到最後13：8逆轉擊敗中信兄弟隊，古久保健二雖然對結果滿意，但今天也跟選手提醒，「昨天打了比較多支安打，這點會比較擔心。」

古久保健二 林子偉 林立

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