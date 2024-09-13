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12強賽／警戒獅隊古林睿煬 日本監督：球速常在150公里以上

聯合新聞網／ 綜合報導
古林睿煬。 記者季相儒／攝影
古林睿煬。 記者季相儒／攝影

世界12強棒球賽日本隊監督井端弘和結束情蒐行程，今天返回日本羽田機場接受訪問，他觀看3場比賽和6支中職球隊狀況，也觀察比賽場地台北大巨蛋及天母球場。

據日媒報導，井端監督受訪時表示：「所有球隊我都看過了，收集很多資訊，大致了解哪些球員會入選，這次考察有收穫。」

井端監督特別警戒統一獅隊火球男古林睿煬，日媒提到古林最快球速157公里，本季在中職出賽19場，9勝2敗，防禦率1.57都排第1，140次三振也排第2。

井端監督透過影片確認古林的表現，「他的直球速度常在150公里以上，狀態與上次差不多。日本是第3戰，不確定是否會留到第3戰或提前出場，但我們會做好準備。」

味全龍隊徐若熙無法出賽的情況也被井端監督掌握，井端監督對這次情蒐結果感到滿意，「影片和親眼見證感受完全不同，這次能到台灣考察真是有意義。」

世界棒球12強 古林睿煬

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