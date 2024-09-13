12強賽／日本教練視察大巨蛋和天母球場 日媒：從天堂到地獄
世界12強日本隊監督井端弘和來台觀察2個比賽場地，日媒「日刊體育」形容，台北大巨蛋與天母球場環境像是從天堂到地獄。
日本11月13日開幕戰在名古屋巨蛋對澳洲，接著15和16日移師大巨蛋對南韓和中華隊，17和18日則在天母球場對古巴及多明尼加。今年3月日職巨人軍曾來大巨蛋打交流賽，井端弘和向巨人教練及選手收集資訊，但他認為親眼確認很重要，因此仔細觀察球場每個細節。
投手教練吉見一起也親自踏上大巨蛋投手丘，檢查場地硬度並稱讚，「很高很硬，就像美國球場一樣，看起來很適合投球。」
不過天母球場牛棚斜度低，跟投手丘間的落差讓人不安。井端監督也提到燈光問題，「雖然有些暗，但應該沒問題。如果有風強度會遠超日本，因此需特別小心。」
日媒指出，天母左右外野約比大巨蛋窄1公尺左右，板凳區天花板只有架設幾台風扇，「就環境來說，宛如天堂（大巨蛋）到地獄（天母），有很大的不同。」
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