中職／五月天+周思齊引退 大巨蛋將迎來首次4萬人滿場

「華人天團」五月天將在9月21日攜手中信兄弟首度進軍台北大巨蛋，11日消息一出立刻帶動票房，到今天球團正式官宣，21、22日兩天都只剩約3千多張票，有望締造大巨蛋史上首次四萬人滿場。

中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週活動，將於9月21、22日在台北大巨蛋舉辦，其中22日因有周思齊引退儀式，票房早早突破3萬大關。

而11日傳出五月天將在21日擔任周思齊引退主題週的表演嘉賓後，也立刻帶動銷售，球團今日表示，目前兩天售票狀況，距離四萬滿場，皆大約剩3千多張票。

兄弟球團今天稍早宣布，9月21日將是五月天首度於台北大巨蛋演唱，五月天為此精心製作與準備，因應場地規格，打造全新舞台形式與職棒限定版的演出內容，致敬中華職棒孕育出多位優秀的球員，邀請球迷朋友攜手迎來中職例行賽的第一場大巨蛋4萬人滿場。

目前大巨蛋最高進場人數是3月2日的讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，當時對中信兄弟吸引37890人進場，而中職例行賽最高則是8月3日富邦悍將對中信兄弟的34506人，如今這兩項紀錄都可能被打破。