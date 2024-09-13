日職／養樂多42歲青木宣親宣布退休 44歲石川雅規明年續戰

養樂多隊宣布42歲名將青木宣親本季結束後退休，結束21年職業生涯；反而44歲隊友石川雅規不言退，明年會繼續球員生涯。

青木宣親2004年登上養樂多一軍，2005年以單季202支安打刷新當時中央聯盟紀錄，該季拿到央聯新人王、安打王與打擊王。

青木宣親接下來幾年都繳出頂尖打者數據，2011年季後透過入札制度挑戰大聯盟，轉戰釀酒人隊。2012至17年期間陸續效力釀酒人、皇家、巨人、水手、太空人、藍鳥與大都會隊，大聯盟生涯累積774安、33轟、219分打點和98次盜壘成功，打擊率0.285。

2018年青木宣親重返養樂多，生涯在日職拿過3座央聯打擊王、2次安打王、1次盜壘王、7次金手套、7度獲選最佳九人及8度入選明星賽。他美日通算累積2723支安打，排史上第5。

養樂多本季52勝70敗，暫居央聯爐主，新賽季預計進行陣容換血，球團也宣布今天中午將舉辦退休記者會。

據日媒「體育報知」報導，養樂多44歲左投石川雅規已向球隊表達，想挑戰個人第24個賽季的意願，球團也認為他還有戰力，他表示，「只要身體還能動，我就想繼續打球。」石川雅規本季出賽8場，1勝4敗，防禦率4.14，連23個賽季有勝投，平日職紀錄，目前生涯累積186勝，明年將挑戰200勝里程碑。