影／中職 樂天13：8逆轉勝兄弟 馬傑森獲單場MVP

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的中信兄弟隊，樂天桃猿派出肯特先發對上中信兄弟隊的克迪，樂天桃猿隊先發投手肯特主投5局失8分，中信兄弟隊先發投手克迪主投5.1局失4分，皆無關勝負。

1局上中信兄弟隊陳子豪擊出1分打點安打，曾頌恩擊出1分打點安打，王威晨擊出1分打點安打；2局上中信兄弟隊陳子豪擊出1分打點安打，曾頌恩擊出1分打點安打，江坤宇擊出3分全壘打；2局下樂天桃猿隊馬傑森擊出內野滾地球，三壘跑者朱育賢回本壘得分；3局下樂天桃猿隊三壘跑者陳晨威靠著投手暴投回本壘得分；6局下樂天桃猿隊林智平擊出左外野高飛球，三壘跑者回本壘得分，林智平以為是全壘打而在二壘被觸殺出局，接著宋嘉翔擊出1分打點安打；7局下樂天桃猿隊馬傑森擊出2分打點二壘安打，林子偉擊出1分打點安打，宋嘉翔擊出外野犧牲高飛球，三壘跑者回本壘，林立擊出1分打點安打，陳晨威擊出1分打點三壘安打，梁家榮擊出1分打點安打；8局下樂天桃猿隊林立擊出2分打點安打。