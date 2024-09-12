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中職／噩夢8：0再現…兄弟又遭猿隊驚天逆轉 史上3次都當苦主

影／中職 樂天13：8逆轉勝兄弟 馬傑森獲單場MVP

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
6局下樂天桃猿隊林智平擊出左外野高飛球，三壘跑者回本壘得分，林智平以為是全壘打而在二壘被觸殺出局。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊林智平擊出左外野高飛球，三壘跑者回本壘得分，林智平以為是全壘打而在二壘被觸殺出局。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的中信兄弟隊，樂天桃猿派出肯特先發對上中信兄弟隊的克迪，樂天桃猿隊先發投手肯特主投5局失8分，中信兄弟隊先發投手克迪主投5.1局失4分，皆無關勝負。

1局上中信兄弟隊陳子豪擊出1分打點安打，曾頌恩擊出1分打點安打，王威晨擊出1分打點安打；2局上中信兄弟隊陳子豪擊出1分打點安打，曾頌恩擊出1分打點安打，江坤宇擊出3分全壘打；2局下樂天桃猿隊馬傑森擊出內野滾地球，三壘跑者朱育賢回本壘得分；3局下樂天桃猿隊三壘跑者陳晨威靠著投手暴投回本壘得分；6局下樂天桃猿隊林智平擊出左外野高飛球，三壘跑者回本壘得分，林智平以為是全壘打而在二壘被觸殺出局，接著宋嘉翔擊出1分打點安打；7局下樂天桃猿隊馬傑森擊出2分打點二壘安打，林子偉擊出1分打點安打，宋嘉翔擊出外野犧牲高飛球，三壘跑者回本壘，林立擊出1分打點安打，陳晨威擊出1分打點三壘安打，梁家榮擊出1分打點安打；8局下樂天桃猿隊林立擊出2分打點安打。

終場結束樂天桃猿隊逆轉以13：8擊敗來訪的中信兄弟隊，樂天桃猿隊馬傑森獲得單場MVP。

7局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊林子偉擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊林子偉擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊馬傑森擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊馬傑森擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊梁家榮擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊梁家榮擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊宋嘉翔擊出外野犧牲高飛球，三壘跑者回本壘得分。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊宋嘉翔擊出外野犧牲高飛球，三壘跑者回本壘得分。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊馬傑森獲得單場MVP。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊馬傑森獲得單場MVP。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊林智平擊出左外野高飛球，三壘跑者回本壘得分，林智平以為是全壘打而在二壘被觸殺出局，總教練古久保健二（左二）跟裁判抗議。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊林智平擊出左外野高飛球，三壘跑者回本壘得分，林智平以為是全壘打而在二壘被觸殺出局，總教練古久保健二（左二）跟裁判抗議。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打超前比數。記者季相儒／攝影
8局下樂天桃猿隊林立擊出2分打點安打。記者季相儒／攝影
8局下樂天桃猿隊林立擊出2分打點安打。記者季相儒／攝影
終場結束樂天桃猿隊逆轉以13：8擊敗來訪的中信兄弟隊。記者季相儒／攝影
終場結束樂天桃猿隊逆轉以13：8擊敗來訪的中信兄弟隊。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊林智平擊出左外野高飛球，三壘跑者回本壘得分，林智平以為是全壘打而在二壘被觸殺出局。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊林智平擊出左外野高飛球，三壘跑者回本壘得分，林智平以為是全壘打而在二壘被觸殺出局。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊馬傑森擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊馬傑森擊出2分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊陳晨威擊出1分打點三壘安打。記者季相儒／攝影
7局下樂天桃猿隊陳晨威擊出1分打點三壘安打。記者季相儒／攝影

中信兄弟 樂天桃猿

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