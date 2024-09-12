中職／燈光過早慶祝造成烏龍 桃猿仍演8分大逆轉兄弟
中職今天在桃園棒球場的賽事，中信兄弟一開始就取得8分領先，樂天桃猿仍不斷追分，雖然6局下林智平發生誤判全壘打烏龍，不過7局下灌進7分演大逆轉，最終以13比8奪勝。
兄弟在1局上就展開攻勢，一、二壘有人時，詹子賢、曾頌恩、王威晨都敲出安打，各帶有1分打點；2局上岳東華、陳俊秀、陳子豪、曾頌恩接連敲出安打再得2分，接著江坤宇從肯特（Matthew Kent）手中一棒轟出3分砲，取得8比0領先。
桃猿持續追分，2局下、3局下各得1分後，6局下一、三壘有人時，林智平擊出左外野方向深遠飛球，不過在裁判還沒做出判決的情況下，主場燈光秀就已啟動暗燈，三壘審王俊宏舉全壘打手勢到一半改為安打手勢，林智平因早已放慢速度而在二壘前出局。
裁判組啟動主動審視權後，確認球打到全壘打牆上方再彈進場內、維持原判，紀錄上為一壘安打，並判決桃猿隊得1分，引起桃猿總教練古久保健二激烈抗議，接下來宋嘉翔再敲出1打點安打，桃猿剩4比8落後。
桃猿於7局下再展開攻勢，靠著2次保送、1次觸身球形成滿壘後，馬傑森敲出二壘安打，帶有2分打點，林子偉再敲安打送回1分，接著宋嘉翔擊出高飛犧牲打追平，林立再敲安打送回超前分，之後又陸續得2分，單局灌進7分。
8局下林立再敲出2打點安打，終場桃猿隊就以13比8奪勝，讓兄弟4連勝中斷，上次桃猿也在4月7日於大巨蛋對兄弟演出8分大逆轉。單場MVP由馬傑森拿下，此戰4打數敲出3支安打，包辦3打點、3得分。
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