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中職／噩夢8：0再現…兄弟又遭猿隊驚天逆轉 史上3次都當苦主

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中職／噩夢8：0再現…兄弟又遭猿隊驚天逆轉 史上3次都當苦主

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
3局下樂天桃猿隊三壘跑者陳晨威靠著投手暴投回本壘得分。記者季相儒／攝影
3局下樂天桃猿隊三壘跑者陳晨威靠著投手暴投回本壘得分。記者季相儒／攝影

前2局打完8：0領先的中信兄弟隊，被樂天桃猿隊步步蠶食鯨吞，今晚在桃園棒球場重現4月7日在台北大巨蛋的噩夢場景，最終以8：13輸給猿隊，史上3次前2局8：0領先遭逆轉，苦主都是兄弟。

中職本季前2局領先被逆轉的最大分差就是8分，前一次4月7日正是相同對戰組合，兄弟在2局上猛攻8分後熄火，最終以8：11在台北大巨蛋輸給猿隊，吞下苦澀一敗。

中職史上前2局領先被逆轉最大分差是1996年8月30日，興農牛從10：0打到10：12輸給三商虎，而8：0領先被逆轉則是史上前2局第2大分差，除了兄弟今年兩度締造外，2016年8月13日也是兄弟8：0領先後，13：14輸給統一獅隊。

兄弟今天前兩局猛打肯特，1局上4支安打攻下3分，2局上又是5支安打包含江坤宇三分砲在內，攻下5分，讓分差來到8：0。

猿隊則是在2局下、3局下各追回1分，6局下林智平的「炸裂」因打到全壘打牆頭彈回來變「詐裂」，受到燈光關閉、三壘審手勢影響放慢腳步，自己在二壘前出局，從三分砲變成1分打點一壘安打，但也讓猿隊該局得到2分，剩下4分落後。

7局下兄弟牛棚開始失火，6局下登板中繼的魏碩成續投卻出現連2次四壞，飆K後換上蔡齊哲卻又出現觸身球，馬傑森的二壘打敲回2分，林子偉1分打點安打延續攻勢，宋嘉翔高飛犧牲打追平，接著林立、陳晨威2支安打又進帳2分，呂彥青再接受又被梁家榮敲安，丟掉兄弟該局第7分。

猿隊再次演出逆轉秀，陳晨威、梁家榮、馬傑森都是單場3安演出，馬傑森還貢獻了3分打點，敲出勝利打點的則是林立，而且8局下又敲回2分打點。

猿隊先發投手肯特5局被敲11支安打、掉8分，但最終逃過敗投；兄弟先發投手克迪5.1局也被敲11支安打、掉4分，無關勝敗。

1局上中信兄弟隊陳子豪擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
1局上中信兄弟隊陳子豪擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手肯特。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手肯特。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 馬傑森

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