中職／林智平這一轟引爭議 猿隊教頭激動抗議被裁判警告「別碰我」

中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，一顆打到全壘打牆頭回彈的球，宛如復刻吉力吉撈「迷之炸裂」，但掀起不同爭議，林智平是否因裁判手勢導致出局，猿隊總教練古久保健二激動抗議，讓裁判也警告：「別碰我！」

兄弟前2局就攻下8分給予壓力，猿隊也在2、3局回敬追了2分，而6局下出現爭議場景，林智平在一、三壘有人時，敲出左外野深遠飛球，打到全壘打牆頭後彈回場內，詹子賢傳回內野將林智平在二壘前觸殺出局。

裁判開會後先主動進行電視重播輔助，確認這一球沒有折射到場外構造，一壘審楊崇煇拿起麥克風宣布：「經裁判組行使主動審視權，確定為比賽進行中，擊球跑壘員在二壘前出局。」不過一開始判兩名跑者都回來得分，隨後更正為一壘跑者停在三壘。

由於三壘審王俊宏一開始比出全壘打手勢，隨後才修改為比賽進行中，但也引起古久保健二上場抗議此事，對著楊崇煇說：「不不不不（いやいやいやいや）。」認為是因三壘裁判先比出全壘打手勢，才導致林智平放慢腳步。

而古久保健二激烈抗議的過程中，似乎與裁判有輕微肢體接觸，楊崇煇立刻用英文警告：「Don't touch me（別碰我）。」

然而最終抗議無效，仍照原本的判決執行，林智平從三分砲變成1分打點一壘安打，雖然下一棒宋嘉翔也敲出安打送回1分，但猿隊仍有4分差距。