快訊

被龜殼花咬傷遭醫師診斷「雜草刮傷」？網友直呼太扯 醫院回應了

2024美國大選最後倒數！一圖看6大重要日程 這天撼動全球

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林智平這一轟引爭議 猿隊教頭激動抗議被裁判警告「別碰我」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，林智平一顆打到全壘打牆頭回彈的球引發爭議，猿隊總教練古久保健二向裁判楊崇煇激動抗議。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，林智平一顆打到全壘打牆頭回彈的球引發爭議，猿隊總教練古久保健二向裁判楊崇煇激動抗議。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，一顆打到全壘打牆頭回彈的球，宛如復刻吉力吉撈「迷之炸裂」，但掀起不同爭議，林智平是否因裁判手勢導致出局，猿隊總教練古久保健二激動抗議，讓裁判也警告：「別碰我！」

兄弟前2局就攻下8分給予壓力，猿隊也在2、3局回敬追了2分，而6局下出現爭議場景，林智平在一、三壘有人時，敲出左外野深遠飛球，打到全壘打牆頭後彈回場內，詹子賢傳回內野將林智平在二壘前觸殺出局。

裁判開會後先主動進行電視重播輔助，確認這一球沒有折射到場外構造，一壘審楊崇煇拿起麥克風宣布：「經裁判組行使主動審視權，確定為比賽進行中，擊球跑壘員在二壘前出局。」不過一開始判兩名跑者都回來得分，隨後更正為一壘跑者停在三壘。

由於三壘審王俊宏一開始比出全壘打手勢，隨後才修改為比賽進行中，但也引起古久保健二上場抗議此事，對著楊崇煇說：「不不不不（いやいやいやいや）。」認為是因三壘裁判先比出全壘打手勢，才導致林智平放慢腳步。

而古久保健二激烈抗議的過程中，似乎與裁判有輕微肢體接觸，楊崇煇立刻用英文警告：「Don't touch me（別碰我）。」

然而最終抗議無效，仍照原本的判決執行，林智平從三分砲變成1分打點一壘安打，雖然下一棒宋嘉翔也敲出安打送回1分，但猿隊仍有4分差距。

今年8月味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球，也是在全壘打牆黃線上彈了兩下回到場內，當時重播輔助判決後的誤判引發討論，也讓聯盟修改重播輔助判決模式，讓場中裁判參與判斷。

中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，林智平一顆打到全壘打牆頭回彈的球引發爭議。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，林智平一顆打到全壘打牆頭回彈的球引發爭議。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，林智平一顆打到全壘打牆頭回彈的球引發爭議。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，林智平一顆打到全壘打牆頭回彈的球引發爭議。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，林智平一顆打到全壘打牆頭回彈的球引發爭議，猿隊總教練古久保健二向裁判楊崇煇激動抗議。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，林智平一顆打到全壘打牆頭回彈的球引發爭議，猿隊總教練古久保健二向裁判楊崇煇激動抗議。記者季相儒／攝影

古久保健二 林智平

延伸閱讀

圖輯／中職 江坤宇3分砲 5局中信兄弟8：2領先樂天桃猿

MLB／大谷翔平鐵粉接到第47轟全壘打球 宣稱堅決不賣

MLB／鈴木誠也寫日本右打紀錄 坦承盜三壘失敗是「愚蠢錯誤」

中職／電扇被陳傑憲打爆 低胸女球迷引網友朝聖本人IG曝光

相關新聞

中職／林智平這一轟引爭議 猿隊教頭激動抗議被裁判警告「別碰我」

中信兄弟隊與樂天桃猿隊今晚在桃園棒球場交手，一顆打到全壘打牆頭回彈的球，宛如復刻吉力吉撈「迷之炸裂」，但掀起不同爭議，林...

U23世界盃／中華隊打爆哥倫比亞 中心打線猛攻6分

中華隊在U23世界盃落入排名賽，今天對上哥倫比亞隊在後段找回手感，以10：0大勝對手，中心打線曾昱磬、王念好、林佳緯聯手...

韓職／不滿李珠珢可能來台發展 韓球迷：台灣是小偷

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢因甜美臉蛋和洗腦「三振舞」暴紅，在台韓兩地都累積大量粉絲。不過最近有眼尖網友發現李珠珢更改IG簡介，猜測她即將來台，引發部分韓國球迷不滿。 YouTuber「挖系桑

U23世界盃／中國點破完全比賽 南韓仍強勢搶下複賽首勝

U23世界盃複賽今天開打，中國大陸隊隊史首闖超級循環賽，首戰就差點被南韓隊投出完全比賽，直到7局上才靠突襲短打出現第1支...

中職／電扇被陳傑憲打爆 低胸女球迷引網友朝聖本人IG曝光

統一獅隊前天作客富邦悍將隊，5局上獅隊陳傑憲打擊時，將球打向三壘方向二層觀眾席，直接把一台電風扇打爆。一名身材姣好女球迷立刻吸引網友目光，她事後也在個人社群媒體發文還原當下心境。 中職官方You

中職／悍將贏球破低潮 藍力對獅打線做研究

富邦悍將隊今天以5：1擊敗統一獅隊，終止新莊主場7連敗，先發7局失1分的藍力獲選單場MVP，與開球嘉賓陳念琴一起共舞，藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。