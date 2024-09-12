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U23世界盃／中華隊打爆哥倫比亞 中心打線猛攻6分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U23中華隊。中華棒協粉絲團
U23中華隊。中華棒協粉絲團

中華隊在U23世界盃落入排名賽，今天對上哥倫比亞隊在後段找回手感，以10：0大勝對手，中心打線曾昱磬、王念好林佳緯聯手灌進6分打點。

中華隊在1局上趁對手壞球連發攻佔滿壘後，林佳緯又選到保送擠回1分，但接下來直到5局上才又展開攻勢，一、三壘有人時，王念好、林佳緯連續2支二壘打攻下3分。

7局上又是王念好、林佳緯用安打、保送站上壘包後，開啟連串攻勢打回6分，黃柏叡、王順和、鄭俊瑋、曾昱磬的安打都帶有打點。

中華隊今天3到5棒都有表現，曾昱磬2安打2打點、王念好3安打2打點、林佳緯1安打2四壞2打點，全隊一共敲出13支安打，打擊大爆發。

台鋼雄鷹第2指名的黃子豪今天首次登板，面對哥倫比亞先發5局被敲4支安打，另有4次三振、1次四壞，而6、7局則由陳品宏、尹柏淮接力後援，聯手完封哥倫比亞。

林佳緯 王念好

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