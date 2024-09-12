快訊

柯文哲政治獻金案 檢今再次傳喚被告會計師端木正

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

聽新聞
0:00 / 0:00

韓職／不滿李珠珢可能來台發展 韓球迷：台灣是小偷

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。 截圖自李珠珢IG
李珠珢。 截圖自李珠珢IG

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢因甜美臉蛋和洗腦「三振舞」暴紅，在台韓兩地都累積大量粉絲。不過最近有眼尖網友發現李珠珢更改IG簡介，猜測她即將來台，引發部分韓國球迷不滿。

YouTuber「挖系桑米西」經常製作韓國文化影片，昨天發布影片，談到近期討論度極高的啦啦隊議題，指出李多慧、安芝儇、邊荷律及南珉貞等韓籍啦啦隊相繼來台發展，最近更傳出李珠珢也會加入行列。

影片內容提到，這件事引發許多韓國球迷不滿，甚至出現許多激烈言論，「台灣是個用錢搶走我們啦啦隊的國家」、「台灣是小偷國家」。還有人表示，「不再去台灣旅遊」、「不買珍珠奶茶」、「不買台灣相關品牌」。

不過也有一些理智粉絲認為，韓國啦啦隊工作環境和薪資比較不好眾所皆知，所以對於啦啦隊來到台灣尋求更好資源，並不感到奇怪，粉絲們應該尊重她們的選擇。

啦啦隊

相關新聞

U23世界盃／中國點破完全比賽 南韓仍強勢搶下複賽首勝

U23世界盃複賽今天開打，中國大陸隊隊史首闖超級循環賽，首戰就差點被南韓隊投出完全比賽，直到7局上才靠突襲短打出現第1支...

韓職／不滿李珠珢可能來台發展 韓球迷：台灣是小偷

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢因甜美臉蛋和洗腦「三振舞」暴紅，在台韓兩地都累積大量粉絲。不過最近有眼尖網友發現李珠珢更改IG簡介，猜測她即將來台，引發部分韓國球迷不滿。 YouTuber「挖系桑

中職／電扇被陳傑憲打爆 低胸女球迷引網友朝聖本人IG曝光

統一獅隊前天作客富邦悍將隊，5局上獅隊陳傑憲打擊時，將球打向三壘方向二層觀眾席，直接把一台電風扇打爆。一名身材姣好女球迷立刻吸引網友目光，她事後也在個人社群媒體發文還原當下心境。 中職官方You

中職／悍將贏球破低潮 藍力對獅打線做研究

富邦悍將隊今天以5：1擊敗統一獅隊，終止新莊主場7連敗，先發7局失1分的藍力獲選單場MVP，與開球嘉賓陳念琴一起共舞，藍...

中職／富邦可以！悍將終止新莊7連敗 藍力7局好投獵獅

開球嘉賓陳念琴的一句「相信富邦可以！」帶來正能量。富邦悍將隊今晚成功捍衛新莊主場，以5：1擊敗統一獅隊，終止對戰4連敗外...

中職／兄弟全年魔術數字亮燈M15！超級投手戰 延長賽險勝桃猿

中信兄弟隊與樂天桃猿隊上演超級投手戰，兩隊打完前9局都沒能得分，延長賽成為兄弟戰場，靠著10局上的寶貴攻勢以1：0贏球，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。