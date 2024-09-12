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韓職／不滿李珠珢可能來台發展 韓球迷：台灣是小偷
韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢因甜美臉蛋和洗腦「三振舞」暴紅，在台韓兩地都累積大量粉絲。不過最近有眼尖網友發現李珠珢更改IG簡介，猜測她即將來台，引發部分韓國球迷不滿。
YouTuber「挖系桑米西」經常製作韓國文化影片，昨天發布影片，談到近期討論度極高的啦啦隊議題，指出李多慧、安芝儇、邊荷律及南珉貞等韓籍啦啦隊相繼來台發展，最近更傳出李珠珢也會加入行列。
影片內容提到，這件事引發許多韓國球迷不滿，甚至出現許多激烈言論，「台灣是個用錢搶走我們啦啦隊的國家」、「台灣是小偷國家」。還有人表示，「不再去台灣旅遊」、「不買珍珠奶茶」、「不買台灣相關品牌」。
不過也有一些理智粉絲認為，韓國啦啦隊工作環境和薪資比較不好眾所皆知，所以對於啦啦隊來到台灣尋求更好資源，並不感到奇怪，粉絲們應該尊重她們的選擇。
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