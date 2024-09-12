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U23世界盃／中國點破完全比賽 南韓仍強勢搶下複賽首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中國大陸隊隊史首闖超級循環賽，首戰就差點被南韓隊投出完全比賽，直到7局上才靠突襲短打出現第1支安打。 截圖自影片
中國大陸隊隊史首闖超級循環賽，首戰就差點被南韓隊投出完全比賽，直到7局上才靠突襲短打出現第1支安打。 截圖自影片

U23世界盃複賽今天開打，中國大陸隊隊史首闖超級循環賽，首戰就差點被南韓隊投出完全比賽，直到7局上才靠突襲短打出現第1支安打，不過南韓隊仍靠著崔現皙6局無安打、無失分好投，以7：2拿下勝利。

效力韓職SSG登陸者隊的崔現皙，今天在複賽先發就連續投出18上18下，沒有讓任何人上壘的情況下進入第7局，此時中國首名打者朱旭東突然擺出短棒，剛好點到投手、捕手中間，形成內野安打。

崔現皙的完全比賽破功後也退場休息，以72球投了6局，安打、保送都是0，另有9次三振，他在預賽曾對中華隊中繼1局無失分，本屆賽事累計4場出賽，9局僅失1分非責失，防禦率仍是0。

中國隊在7局上朱旭東突破困境的安打後，雖然連續2棒出局，但接著靠失誤、保送形成滿壘，李雨洋的適時安打敲回2分打點，避免遭完封。

不過南韓隊打線前面攻下足夠分數，3局下打回2分後，5局下的4支安打又敲回4分，全隊敲出9支安打就打回7分。

中國與南韓都是帶著0勝2敗進入複賽，此戰後由南韓搶下首勝，而中國則是0勝3敗掉入不利局面。

中華隊

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