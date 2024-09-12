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MiLB／林昱珉8局優質先發寫個人新高 鄭宗哲3安猛打火力旺

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
效力響尾蛇隊2A的林昱珉今天繳出8局失3分的好投，創下旅美生涯最長投球局數。 圖／取自響尾蛇官方X
效力響尾蛇隊2A的林昱珉今天繳出8局失3分的好投，創下旅美生涯最長投球局數。 圖／取自響尾蛇官方X

效力響尾蛇隊2A的林昱珉今天繳出8局失3分的好投，創下旅美生涯最長投球局數，然而球隊最終以1：3輸給遊騎兵隊2A，林昱珉只能吞下本季第6敗。

林昱珉今天在1局上就被敲出陽春砲，後續回穩在2局上投出三上三下，不過3局上又因單局被敲3安丟掉2分，不過接下來一路投完8局都沒再掉分，中間雖然有出現危機，但6局上靠牽制出局化解，7局、8局都有隊友雙殺守備，幫忙解決跑者。

林昱珉過去生涯單場最長投球局數是7局，今天大幅提升，僅用93球就投完8局，被敲8支安打，另有6次三振、1次四壞保送，賽後防禦率4.26，未在球隊40人名單中的他，或許有機會在世界12強棒球賽穿上中華隊戰袍。

同在2A的海盜隊內野手鄭宗哲也在今天有好表現，面對巨人隊2A的賽事4打數敲出3支安打，3打點、3得分，幫助球隊以8：7拿下勝利，自己的打擊率也上升到2成18，相隔41天再度繳出單場猛打賞，最近5場比賽敲出7支安打。

林昱珉 鄭宗哲

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