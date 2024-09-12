中職／電扇被陳傑憲打爆 低胸女球迷引網友朝聖本人IG曝光

統一獅隊前天作客富邦悍將隊，5局上獅隊陳傑憲打擊時，將球打向三壘方向二層觀眾席，直接把一台電風扇打爆。一名身材姣好女球迷立刻吸引網友目光，她事後也在個人社群媒體發文還原當下心境。

中職官方YouTube上傳比賽當下轉播畫面，陳傑憲擊出的界外球打到椅子後，精準地反彈到電扇，電扇瞬間分解，女球迷只能苦笑，蹲下撿起電扇，接著嘟嘴，繼續與男球迷觀戰。

由於女球迷擁有好身材，影片曝光後，立刻吸引眾多網友朝聖，「這個絕對是本年度中職兩大好球」、「謝謝陳傑憲打界外球」、「這影片我看了5次了，還是沒看到電風扇」、「真的好大電風扇」、「這流量也太強大了」。

事後女球迷在Threads發文解釋，「下次要帶風扇給傑憲簽名，風扇沒有壞！可以買，我真的沒有因為電風扇氣噗噗！」男球迷也表示，「後來有修好還能用，她沒有因為電風扇氣噗噗，是氣沒有撿到那個球。」