中職／悍將贏球破低潮 藍力對獅打線做研究

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊王苡丞敲出本季首轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王苡丞敲出本季首轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以5：1擊敗統一獅隊，終止新莊主場7連敗，先發7局失1分的藍力獲選單場MVP，與開球嘉賓陳念琴一起共舞，藍力給予這位奧運銅牌敬意，「她舞跳得比我好。」

藍力今天雖然在1局上就因為被敲2支安打加上自己1次四壞，丟掉1分，但接下來越來越穩，投完7局被敲3支安打，就只失1分，另有7次三振。

這是藍力繼7月28日初登板後再次拿下勝投，總教練陳金鋒指出，藍力今天表現不錯，主要原因在控球，能夠將球投到想要的位置，也能節省用球數。

藍力初登板繳出7局無失分後，後面4場先發有2場未投滿5局，前一場對獅隊也是5.2局失2分，今天能夠延長戰線，藍力透露，「有稍微研究獅隊最近打線，擬定適合的戰術，第1局遇到小亂流，也跟捕手戴培峰溝通一下，調整戰術先搶好球，他們今天也比較積極。」

悍將終止新莊主場7連敗，藍力對於球隊近期低迷狀況，他認為只要球員們每天調整好自己，「球隊就會越來越好。」

拿下巴黎奧運拳擊銅牌的陳念琴今天開完球後就留下來看完整場，並在MVP頒獎台上與藍力共舞，藍力表示：「謝謝她來為我們加油，她跳得比我好，有隊友說她是銅牌，不過奧運期間我比較沒時間觀看，能參加奧運是很酷的經驗。」

巴黎奧運拳擊 陳念琴

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