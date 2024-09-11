中職／富邦可以！悍將終止新莊7連敗 藍力7局好投獵獅
開球嘉賓陳念琴的一句「相信富邦可以！」帶來正能量。富邦悍將隊今晚成功捍衛新莊主場，以5：1擊敗統一獅隊，終止對戰4連敗外，也終結在新莊球場的7連敗，避免追平隊史不名譽紀錄。
悍將昨天輸給獅隊後，在新莊吞下7連敗，寫下富邦入主後的球團史新高，而隊史最長是義大犀牛在2014年的新莊8連敗，今天避免改寫紀錄。
悍將先發投手藍力投完7局被敲3支安打、失1分，僅在1局上單局被敲2安加上1次四壞保送而失守，隨後一路維持穩健表現，另有7次三振，防禦率來到2.55，相隔45天再次拿下勝投，本季累積2勝3敗。
打線在4局下1出局後，由張育成先保送上壘，接著連續4支安打串連，戴培峰滿壘時的安打追平比數，蔡佳諺再一棒帶回2分打點，成功逆轉；5局下申皓瑋追加1分打點安打，6局下王苡丞的陽春砲棒打王鏡銘，是個人本季首轟、生涯第5轟。
獅隊先發投手郭俊麟雖然前3局僅因失誤讓悍將上壘一次，但4局下的亂流，讓他最後投完5局共被敲6支安打，丟掉4分，承擔敗投。
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