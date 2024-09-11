中職／兄弟全年魔術數字亮燈M15！超級投手戰 延長賽險勝桃猿

中信兄弟隊與樂天桃猿隊上演超級投手戰，兩隊打完前9局都沒能得分，延長賽成為兄弟戰場，靠著10局上的寶貴攻勢以1：0贏球，讓猿隊在延長賽吞下本季4連敗，兄弟也成功點亮全年勝率魔術數字。

兄弟贏球後，本季延長賽5勝1敗是六隊最佳，全年戰績來到60勝42敗，點亮全年勝率魔術數字M15，若另一地統一獅隊輸球還可以下降到M14。

兄弟先發投手猛登有多猛？前6局沒有被敲出任何1支安打，直到7局下才因為梁家榮的安打破功，加上林泓育甚至被連敲2安，然而朱育賢觸擊失敗讓梁家榮在三壘前出局，下一棒林智平代打又敲出雙殺結束攻勢。

猛登最終投完8局用92球退場，被敲3支安打無失分，另有3次三振、2次四壞保送，接手的吳俊偉也投出三上三下。

猿隊先發投手黃子鵬不遑多讓，開賽連續投出25上、25下，中間雖然被敲出2支安打，不過2局上王威晨、6局上岳東華敲安後，都成功抓到盜壘，對決人數維持在「最低消費」。

直到9局上1出局後，黃子鵬又被岳東華敲安，再對王政順投出擦到球衣袖子的觸身球，隨後宋晟睿犧牲推進上二、三壘，然而黃子鵬成功抑制前隊友陳俊秀，力保不失。

黃子鵬總計9局投了102球，被敲3支安打，另有7次三振、1次觸身球，然而隊友同樣熄火，9局無失分但以無關勝負作收。

10局上陳冠宇接手後，雖讓許基宏敲出飛球出局，但也出現兩次四壞，接著被張志豪敲安丟掉1分隨後退場，莊昕諺連抓兩個出局數，成功踩住煞車。

10局下呂彥青登板收尾，連續製造兩個滾地出局，輪到林子偉被換下，由林承飛代打，結果製造二壘高飛球出局，守住1分勝利。