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中職／我相信富邦可以！陳念琴為悍將開球 本人認證像張育成

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
陳念琴為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供
陳念琴為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供

巴黎奧運銅牌、女子拳擊好手陳念琴再次為富邦悍將隊開球，面對近期戰績低迷，陳念琴也改變自己的口號，帶動球員一起喊出正能量，「我相信富邦可以！」

陳念琴今年5月才在台北大巨蛋為悍將開球，在巴黎奧運奪得銅牌後衣錦還鄉，再次受邀到新莊棒球場開球，陳念琴展現「E」人外放本色，不僅先打一套拳路再投球，當開球捕手江少慶遞球給她時，又比出拳擊動作，讓江少慶一度害羞難以招架。

陳念琴透露，江少慶接捕是由球團安排，「他很帥，但不是因為長相啦，當下也不太敢用力催，開球只想說沒有傷到球員就好。」

為了這次開球，陳念琴提前到場練習，還設計開球動作，她說：「之前沒有特別做動作，這次想要把氣勢帶給富邦。」而賽前她也帶領球員一起喊聲，「我的名言是『我相信我可以』，稍微改一下，帶大家喊『我相信富邦可以』。」

有趣的是，陳念琴今年在巴黎奧運拿下銅牌的激動神情，讓網友聯想到張育成國際賽的敬禮動作，將兩張照片比一比，確實有些神似，陳念琴笑說：「我有看到，今天看到本人真的有像，也有跟他合照一下，學長也非常的活潑。」

而結束巴黎奧運後，陳念琴暫時沒有出賽計畫，目前以協助學弟妹備戰賽事為主，自己的行程預計明年1月重啟，「要再跟教練討論。」

陳念琴為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供
陳念琴為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供

陳念琴為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供
陳念琴為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供

陳念琴為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供
陳念琴為富邦悍將隊開球。圖／富邦悍將隊提供

拳擊 江少慶 陳念琴

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