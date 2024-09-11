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中職／五月天首次攻蛋為周思齊引退？兄弟球團低調回應

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
周思齊。報系資料照
周思齊。報系資料照

搖滾天團「五月天」首次在台北大巨蛋登場有譜，近期傳聞9月21日的周思齊引退主題周，賽後將由五月天擔任表演嘉賓，中信兄弟領隊劉志威對此回應：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」

近期球界就有傳聞，五月天有機會成為周思齊引退活動中的表演嘉賓，也是主動向中信兄弟球團接洽，討論在大巨蛋表演的事宜，只不過雙方都未證實此消息。

周思齊今年球季結束後球員生涯引退，9月21日、22日將在台北大巨蛋舉辦「The Last Together周思齊引退主題週」，兩天票房熱銷，22日已經賣破3萬，五月天將開唱的消息一出，也有望帶動21日票房，而這兩天最貴的是套票4717元，代表「思齊一起」，單日最貴票價則是1685元，代表周思齊不同時期背號。

五月天與棒球很有淵源，2015年曾為中信盃黑豹旗青棒賽錄製宣傳影片，2001年8月23日也曾為統一獅隊開球，還出席2008年中職總冠軍賽記者會，如今又有機會在棒球場看見超級天團的身影。

中信兄弟 周思齊 棒球

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