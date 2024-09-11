聽新聞
0:00 / 0:00
中職／五月天首次攻蛋為周思齊引退？兄弟球團低調回應
搖滾天團「五月天」首次在台北大巨蛋登場有譜，近期傳聞9月21日的周思齊引退主題周，賽後將由五月天擔任表演嘉賓，中信兄弟領隊劉志威對此回應：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」
近期球界就有傳聞，五月天有機會成為周思齊引退活動中的表演嘉賓，也是主動向中信兄弟球團接洽，討論在大巨蛋表演的事宜，只不過雙方都未證實此消息。
周思齊今年球季結束後球員生涯引退，9月21日、22日將在台北大巨蛋舉辦「The Last Together周思齊引退主題週」，兩天票房熱銷，22日已經賣破3萬，五月天將開唱的消息一出，也有望帶動21日票房，而這兩天最貴的是套票4717元，代表「思齊一起」，單日最貴票價則是1685元，代表周思齊不同時期背號。
五月天與棒球很有淵源，2015年曾為中信盃黑豹旗青棒賽錄製宣傳影片，2001年8月23日也曾為統一獅隊開球，還出席2008年中職總冠軍賽記者會，如今又有機會在棒球場看見超級天團的身影。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言