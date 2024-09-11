中職／宋文華久違一軍登板 餅總先從大比分賽事觀察

中職統一獅隊投手宋文華昨天久違在一軍登板，投1局無失分，獅隊總教練林岳平今天表示，因為宋文華很久沒在一軍出賽，要慢慢了解、觀察有沒有辦法在比分接近時登板。

宋文華在去年因為肩傷幾乎沒有出賽，今年則是狀況不佳一直在二軍，僅在4月於一軍出賽過1場，直到6日重回一軍，並於昨天在9局下、球隊9比1領先富邦悍將時登板，雖然被蔡佳諺敲出安打，不過沒有失分。

獅隊總教練林岳平今天表示，宋文華已經很久沒在一軍出賽，所以先找一個彈性比較大的空間讓他出賽，「從中去了解他目前有沒有辦法拿到有利的出局數，當然如果都很順利的話，再慢慢讓他比分比較接近時去出賽。」

獅隊今天將牛棚投手劉軒荅下放二軍，拉上今天先發投手郭俊麟。近期牛棚人員異動較多，林岳平坦言，「會有這樣的現象表示牛棚陷入很大危機，一直在換人、輪替，是不好的現象，其實很多生面孔很久沒有登錄也有原因在，要找到可以勝任牛棚的投手，這是現在球隊要思考的方向。」

林岳平也提到，目前牛棚投手比較穩定的有吳承諭、邱浩鈞、裴瑞茲（Hector Perez），另外黃竣彥有時在比分接近時，會製造比較多保送，導致過多用球數，不順利時容易大量失分。

至於8日被下放二軍的終結者陳韻文，林岳平指出，目前最主要是讓陳韻文趕快調整，看他在10月季後賽時有沒有能力鞏固牛棚，「這是我們9月必須要去觀察的。」