中職／張育成、戴培峰重返先發 張家兄弟差一人
休息2場的張育成今天重回富邦悍將先發打線，統一獅隊也排出張偉聖先發外野，張家三兄弟差張進德就能達成首次同場出賽，而悍將今天捕手由戴培峰相隔10天重返先發。
富邦悍將隊總教練陳金鋒透露，張育成身體沒什麼狀況，前兩場只是讓他休息一下，「今天就正常出賽。」而戴培峰則是因為身體有些不舒服所以休息了幾天，上一次先發已經是8月31日，之後有4場是替補上場，9月7日後就未出賽。
悍將洋投班恩昨天雖然吞下本季第3敗，不過先發5.2局已經寫下來台最長，被敲4支安打掉2分，鋒總指出，班恩昨天的控球比較好一點，但用球數還是偏多（105球）。
蔡佳諺近11場有9場敲安，其中包含2場比賽單場3安猛打，打擊狀況不錯，但陳金鋒也指出，年輕球員需要觀察穩定性，「現在說還太早，場次不多身體都維持不錯，但要放到1、2年的長度去看，遇到起伏怎麼去面對。」
跟打擊相比，蔡佳諺還有進步空間，陳金鋒也不諱言，現在蔡佳諺守備上確實有些瑕疵，「可能急著處理球，一軍比賽不一樣，這是他必須面對的，比賽張力也要適應。」
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