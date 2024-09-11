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中職／林培緯首轟卻被自己撞頭搶戲 高志綱貼「X」開糗

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊林培緯擊出2分全壘打為生涯首轟，結果回休息區時撞到頭。記者季相儒／攝影
統一獅隊林培緯擊出2分全壘打為生涯首轟，結果回休息區時撞到頭。記者季相儒／攝影

統一獅隊菜鳥林培緯昨天敲出生涯首轟，怎知道全隊流傳最廣的不是他開轟英姿，而是回休息區撞到頭的畫面，今天首席教練高志綱還特別用膠帶貼上「X」，標註林培緯撞頭位置，林培緯笑說：「當下太興奮，忘記這邊（天花板）比較矮。」

昨天獅隊以9：1擊敗富邦悍將隊，林培緯在9局上貢獻一發2分砲，繞完壘回休息區要下樓梯時，頭突然撞到休息區上方護墊，一旁的高志綱還原現場說：「當下我擊完掌，突然聽到『碰』一聲，轉頭才發現他撞到。」

林培緯則說自己太興奮，還好戴著頭盔，沒有大礙，「隊友原本不知道，但比賽後大家都看到（劉）育辰教練轉發。」

敲出生涯首轟的林培緯一開始全力衝刺，「我以為是打到牆，後來聽到歡呼聲，看到裁判比出轉圈手勢才知道。」而第一次跳舞不知道選擇什麼舞步，林培緯選擇球隊的應援曲「心連心」，結果陳聖平一臉不滿意，林培緯說：「他覺得太弱了。」

那一球彈回場內，後來由潘武雄幫忙交給他保存，林培緯透露，自己已經買好很多裝球用的保存盒子，「首安已經收起來，昨天開轟後胡金龍除了恭喜外也有期勉，林培緯表示：「他跟我說，還有99支。」

林培緯透露，雖然當下很開心，但下半局還要守備，上場時悍將教練詹智堯也有恭喜自己，「打完才比較有實感，雖然很亢奮，但開心一下就好，今天還有比賽。」

甚至連已經離隊的郭阜林也不忘兩人間的約定，在林培緯敲出首轟後，要依約請林培緯吃「郭家豬腳」，林培緯面露期待說：「他們家豬腳真的很好吃。」

因為郭阜林去台鋼雄鷹隊前在二軍時間較長，林培緯因為打擊型態相似、守備位置相同，常常向這位學長請益，「我們之間比較有話題，他之前發生比較不好的事，但很佩服他，他知道自己做得不對，但能夠重新面對自己，很認真也很孝順，這都很值得學習。」

9局上統一獅隊林培緯擊出2分全壘打為生涯首轟。記者季相儒／攝影
9局上統一獅隊林培緯擊出2分全壘打為生涯首轟。記者季相儒／攝影
統一獅隊林培緯擊出2分全壘打為生涯首轟，結果回休息區時撞到頭。記者季相儒／攝影
統一獅隊林培緯擊出2分全壘打為生涯首轟，結果回休息區時撞到頭。記者季相儒／攝影

台鋼雄鷹 郭阜林 高志綱

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