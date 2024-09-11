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中職／罵一聲被驅逐 周佳樂致歉：讓他接受我負面情緒

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊周佳樂今天在4局下揮棒落空遭三振後，被主審江春緯（中）驅逐出場，悍將總教練陳金鋒（右）爭執許久。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊周佳樂今天在4局下揮棒落空遭三振後，被主審江春緯（中）驅逐出場，悍將總教練陳金鋒（右）爭執許久。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊外野手周佳樂昨天4局下揮棒落空被三振，然而轉身罵了聲髒話後，立刻主審江春緯被驅逐出場，周佳樂表示，今天會向裁判致歉，「我不是那個意思，讓他接受到我的負面情緒。」

悍將昨天在新莊主場與統一獅隊交手，4局下2出局後輪到周佳樂上場打擊，面對三壘有人機會，他在看了兩顆好球後揮棒落空，轉身要走回休息區時，拿頭盔大力砸向自己的大腿，並罵了一聲，主審江春緯聽到立刻比出驅逐出場手勢。

悍將總教練陳金鋒當下幫忙解釋，「我想小朋友也不敢對裁判，可能只是表現不好，情緒控制有些不好。」並向主審求情，「要不要給他一個機會，不要這麼快判他出去？」

只不過已經做出的判決無法收回，而按中職聯盟規章，遭驅逐出場者，罰款1萬元整，周佳樂今天表示：「當下在想怎麼會出局，但朝向不好的方向。」

周佳樂透露，自己平常在場上的情緒反應比較大，「想要完成的事情沒有完成，會比較難過，想要發洩出來。」但經過此事後他也了解，「盡量不要在場上發生。」

而被驅逐出場後，周佳樂回到後方休息室透過電視觀戰，在換局時也有隊友、學長進來安慰他，周佳樂說：「當下會一直想，自己也很難過，現在機會比較多，結果自己情緒影響，隊友安慰之後就比較好一些。」

中職 富邦悍將 統一獅

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