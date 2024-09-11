中職／韓籍啦啦隊趙娟週8月只跳2場惹網心疼 經紀人回應了

統一獅韓籍啦啦隊趙娟週（Mimi）因精緻臉蛋和活潑應援表現，深受許多球迷喜愛，不過她近日透露8月只跳2場，令不少粉絲感到擔憂，趙娟週經紀人也對此發文回應。

趙娟週近日上網路節目，提到8月只應援2場，生活有些負擔，收入不如外界想像那麼多。趙娟週坦言有看到網路留言，說她只是想來台灣賺錢，但她強調台灣生活很有趣，人們也很善良，韓國1個月能跳15場收入還比較多，她來台灣是為了享受生活。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「統一真的是一張好牌不會打」、「看這影片怎覺得娟週有受委屈」、「希望統一球團可以對娟週更好一點」。

趙娟週經紀人則在個人Threads發文呼籲，「大家一起愛Mimi，但是不要攻擊其他女孩好嗎？你們的私訊、留言、提醒、指教我都有收到。對公司、球隊來說很多東西都是第一次，我們一起慢慢變好。」經紀人強調，「球團跟總監都很重視Mimi，你們放心如果誰欺負Mimi，我一定不會客氣。」