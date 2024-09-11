快訊

午休買不到飯學生躺校長室門口抗議 成功高中還原真相：誤會一場

「不會放棄飛行！」盼盡速養傷 幻象飛官墜機後心情曝光

台新金、新光金今開臨時董事會 台新出價至少拉到0.72以上

中職／韓籍啦啦隊趙娟週8月只跳2場惹網心疼 經紀人回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
趙娟週。 截圖自趙娟週IG
趙娟週。 截圖自趙娟週IG

統一獅韓籍啦啦隊趙娟週（Mimi）因精緻臉蛋和活潑應援表現，深受許多球迷喜愛，不過她近日透露8月只跳2場，令不少粉絲感到擔憂，趙娟週經紀人也對此發文回應。

趙娟週近日上網路節目，提到8月只應援2場，生活有些負擔，收入不如外界想像那麼多。趙娟週坦言有看到網路留言，說她只是想來台灣賺錢，但她強調台灣生活很有趣，人們也很善良，韓國1個月能跳15場收入還比較多，她來台灣是為了享受生活。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「統一真的是一張好牌不會打」、「看這影片怎覺得娟週有受委屈」、「希望統一球團可以對娟週更好一點」。

趙娟週經紀人則在個人Threads發文呼籲，「大家一起愛Mimi，但是不要攻擊其他女孩好嗎？你們的私訊、留言、提醒、指教我都有收到。對公司、球隊來說很多東西都是第一次，我們一起慢慢變好。」經紀人強調，「球團跟總監都很重視Mimi，你們放心如果誰欺負Mimi，我一定不會客氣。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

啦啦隊

相關新聞

MLB／4日將同場大谷繳白卷 小熊今永勝投、鈴木3安

相隔17年再現四名日本選手同場出賽的難得場景，小熊隊全面勝出，今永昇太7局失3分拿下勝投、鈴木誠也5打數3安打，道奇隊大...

中職／新莊城堡遭攻城掠地 富邦悍將破球團主場連敗紀錄

富邦悍將昨以1：9輸給統一獅，吞下新莊主場7連敗，刷新球團最長紀錄，亦是富邦球團自2017年認養新莊球場以來最長的一段主場連敗。 富邦從8月22日輸給台鋼雄鷹以後，在主場「新莊城堡」已連續被中信

中職／韓籍啦啦隊趙娟週8月只跳2場惹網心疼 經紀人回應了

統一獅韓籍啦啦隊趙娟週（Mimi）因精緻臉蛋和活潑應援表現，深受許多球迷喜愛，不過她近日透露8月只跳2場，令不少粉絲感到擔憂，趙娟週經紀人也對此發文回應。 趙娟週近日上網路節目，提到8月只應援2

中職／味全今挑戰高懸15年紀錄 王維中銜命先發

味全龍昨以5：2擊敗台鋼雄鷹，在天母球場豪取6連勝，今晚將推派「龍王」王維中先發，叩關兄弟象在2005年與2009年天母單季7連勝的聯盟紀錄。 味全從8月16日起就沒在天母球場輸過球，先前締造6

中職／周佳樂罵一聲被趕出場 鋒總求情無效：他不是針對裁判

富邦悍將隊外野手周佳樂昨天4局下揮棒落空被三振，然而轉身罵了聲髒話後，立刻主審江春緯被驅逐出場，總教練陳金鋒爭論許久，鋒...

中職／古林睿煬感受日本熱視線 展現危機處理先檢討自己

統一獅隊昨天以9：1擊敗富邦悍將隊，先發投手古林睿煬雖然局局有危機，但只丟掉1分，在日本隊監督、日職球探關注下，展現危機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。