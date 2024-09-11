MLB／4日將同場大谷繳白卷 小熊今永勝投、鈴木3安

相隔17年再現四名日本選手同場出賽的難得場景，小熊隊全面勝出，今永昇太7局失3分拿下勝投、鈴木誠也5打數3安打，道奇隊大谷翔平4打數0安、山本由伸雖然4局8K但無關勝敗，小熊隊以6：3讓道奇隊吞下2連敗。

山本由伸在傷癒復出首戰繳出漂亮成績單，開賽就是4連K，只不過2局下被敲3安丟掉1分，但最終以59球剛好在投球限制前投滿4局，期間被敲4支安打僅失1分，最快球速來到97.9哩，（約157.6公里），投出8次三振。

而小熊隊的今永昇太延續今年的穩定表現，雖然在2局下、4局下都被艾德曼（Tommy Edman）敲出陽春砲，5局下又被孟西（Max Muncy）敲出陽春砲，但投完7局被敲7支安打只掉這3分，完成優質先發，並靠打線幫忙逆轉奪下第13勝。

今永昇太退場時小熊隊以1：3落後，不過8局上道奇隊單局出現3次失誤釀成大禍，讓小熊隊只用2支安打就攻下5分，其中鈴木誠也的安打敲回2分追平比數，有1分打點進帳。

小熊隊第3棒鈴木誠也今天面對山本由伸2打席都被三振，不過接下來3打席全都敲安，貢獻1打點、1得分，打擊率來到2成73。

而道奇隊第1棒大谷翔平面對今永昇太，3打數全出局，還包含1次雙殺打，8局下最後打席也敲出飛球出局，在山本由伸登板日繳白卷，打擊率下降到2成90。