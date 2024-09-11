聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／新莊城堡遭攻城掠地 富邦悍將破球團主場連敗紀錄
富邦悍將昨以1：9輸給統一獅，吞下新莊主場7連敗，刷新球團最長紀錄，亦是富邦球團自2017年認養新莊球場以來最長的一段主場連敗。
富邦從8月22日輸給台鋼雄鷹以後，在主場「新莊城堡」已連續被中信兄弟、味全龍橫掃，昨天又輸獅隊，目前在新莊已7連敗，刷新由悍將自己在2018年、2021年、2022年、2023年的共五度新莊6連敗紀錄，今天對獅隊第2戰必須全力止敗。
若不計入認養新莊的富邦時期，悍將前身義大犀牛在2014年也曾於新莊球場吞過8連敗，今晚富邦要避免再追平相隔10年前的隊史紀錄。
中職史上在新莊球場最長連敗球隊是統一獅，曾在2022-23年狂吞跨季12連敗。第2名是三商虎隊，在1999年吞下9連敗。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言