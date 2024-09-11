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中職／新莊城堡遭攻城掠地 富邦悍將破球團主場連敗紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將目前已在自家新莊主場吞下7連敗，寫下球團主場連敗紀錄。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將目前已在自家新莊主場吞下7連敗，寫下球團主場連敗紀錄。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將昨以1：9輸給統一獅，吞下新莊主場7連敗，刷新球團最長紀錄，亦是富邦球團自2017年認養新莊球場以來最長的一段主場連敗。

富邦從8月22日輸給台鋼雄鷹以後，在主場「新莊城堡」已連續被中信兄弟、味全龍橫掃，昨天又輸獅隊，目前在新莊已7連敗，刷新由悍將自己在2018年、2021年、2022年、2023年的共五度新莊6連敗紀錄，今天對獅隊第2戰必須全力止敗。

統一獅隊以9：1擊敗地主富邦悍將隊。記者季相儒／攝影
統一獅隊以9：1擊敗地主富邦悍將隊。記者季相儒／攝影

若不計入認養新莊的富邦時期，悍將前身義大犀牛在2014年也曾於新莊球場吞過8連敗，今晚富邦要避免再追平相隔10年前的隊史紀錄。

中職史上在新莊球場最長連敗球隊是統一獅，曾在2022-23年狂吞跨季12連敗。第2名是三商虎隊，在1999年吞下9連敗。

中職 富邦悍將 統一獅

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