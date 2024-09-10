中職／古林睿煬感受日本熱視線 展現危機處理先檢討自己

統一獅隊今天以9：1擊敗富邦悍將隊，先發投手古林睿煬雖然局局有危機，但只丟掉1分，在日本隊監督、日職球探關注下，展現危機處理能力，不過古林睿煬也自我反省，需要避免重複發生，「一直都這種狀況，一定有一天會開花。」

古林睿煬今天5局被敲了6支安打，另外有4次四壞保送，不過靠著8次三振，只有在3局下因為暴投而丟掉1分，拿下本季第9勝。

「今天局局都是危機啊。」古林睿煬解釋，今天狀況出在壞球較多，「該搶好球搶不到，他們有鎖定直球在打，但球數落後還是要用直球去搶回來，也是被他們掌握到，所以投得比較辛苦。」

總教練林岳平則指出，古林睿煬今天就是因為三振、保送多，導致用球數偏高，所以5局投完用球數就差不多，「但是危機上還是用三振化解，這是他本來的優勢。」

能夠局局化解危機，古林睿煬則認為帶有運氣成分，「希望不要每次都這樣，怎麼去避免這樣的狀況發生，這是後面要去修正的。」能夠只掉1分，古林睿煬感謝守備以及捕手陳重羽的引導，讓自己穩定下來，「很久沒遇到這種狀況，心情確實比較浮躁。」

今天日本隊總教練井端弘和現身天母棒球場，觀察12強比賽場地，但依舊透過電視轉播關注古林睿煬的投球，新莊棒球場也有日本球探到場觀察，據了解為日職橫濱隊，賽後古林睿煬也與對方碰面致意。

對於受到井端弘和點名是情蒐重點，古林睿煬笑說：「被對方點名是肯定，可能去年剛好丟比較好一點。」而日本觀察中職投手相對容易，古林說：「其實在日本也可以看比賽，要研究應該差不多。」

古林睿煬的連續19.2局無失分今天中斷，他認為失分一定會遇到，「要去檢討失分的內容，像是今天的內容就是很多保送，自己製造危機給自己，甚至是暴投送回分數，這是比較不好。」

即使如此，古林睿煬的1.57防禦率依舊是聯盟第一，他表示，自己不會因此有壓力，「先發投手本來狀況就有好有壞，要做的是怎麼每一場去壓低失分。」