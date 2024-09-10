中職／周佳樂罵一聲被驅逐出場 鋒總求情無效：他不是針對裁判

富邦悍將隊外野手周佳樂今天4局下揮棒落空被三振，然而轉身罵了聲髒話後，立刻主審江春緯被驅逐出場，總教練陳金鋒爭論許久，鋒總透露當下對話：「想跟裁判說，他不是針對裁判。」

悍將今天在新莊主場與統一獅隊交手，4局下2出局後輪到周佳樂上場打擊，面對三壘有人機會，他在看了兩顆好球後揮棒落空，轉身走回休息區時拿頭盔大力砸向自己的大腿，主審江春緯立刻比出驅逐出場手勢。

陳金鋒在換局時間跟江春緯不斷爭論、解釋，但已經無法改判，陳金鋒賽後表示，周佳樂確實有講一些不好聽的話，但他並不是針對裁判，不過裁判認為當下雙方有對視到。

陳金鋒解釋，「我想小朋友也不敢對裁判，可能只是表現不好，情緒控制有些不好。」陳金鋒也向主審求情，「要不要給他一個機會，不要這麼快判他出去？」

但陳金鋒也能理解裁判有裁判的堅持，需要維持判決一致性，「我也跟他說，這個是年輕人，表現不好、情緒控制不佳，有些發洩的地方，能不能給他一個警告？」

至於事後是否有跟周佳樂說些什麼？陳金鋒認為，回歸到比賽上，「那一顆是可以攻擊的球，也不是裁判的問題，你本身要去承擔那個狀況，自己沒打到，要想辦法解決，看怎麼去打那球，而不是發洩。

「裁判有裁判的工作，你的工作是怎麼去攻擊。」陳金鋒指出，比賽難免有誤判的時候，但選手不是裁判，不能自己做決定，「控制自己能控制的，這是選手要學習的地方。」

悍將今天面對古林睿煬雖然5局敲出6支安打、4次四壞保送，但只靠暴投得到1分，最終1：9落敗，陳金鋒也希望選年輕手藉此提升經驗，「古林是非常好的投手，也讓年輕人學會面對比較好的投手，一、二軍的差別就在這裡，要想辦法突破。」