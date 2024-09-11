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U23世界盃／中國隊首參賽晉6強 中華隊拚保7

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
中華隊在U23世界盃棒球賽打到第4場，才終於面對南非隊拿下首勝。圖／中華棒協提供（資料照）
中華隊在U23世界盃棒球賽打到第4場，才終於面對南非隊拿下首勝。圖／中華棒協提供（資料照）

在杭州紹興舉行的Ｕ廿三世界盃棒球賽超級循環賽六強隊伍出爐，首次參戰的中國大陸隊取得Ａ組第三晉級，而上一屆拿下季軍的中華隊則是落入第七到十二名的排名賽，還要擔心可能寫下賽史最差排名。

世界排名第廿五的中國大陸隊首次參加Ｕ廿三世界盃，在預賽演出驚奇，擊敗哥倫比亞、澳洲、英國都是排名在自己前面的國家，面對日本隊也僅以○比二的些微差距落敗，另外輸給波多黎各，預賽三勝二敗，靠失分較少取得晉級資格。

中國大陸有計畫在培育棒球選手，去年在杭州亞運曾於預賽以一比○擊敗日本，最終拿下第四名，當時班底有七人在本屆Ｕ廿三世界盃續戰，包含昨天對澳洲打回超前分的王帥、後援成功的投手王翔，整體年齡偏輕，也有放眼洛杉磯奧運的思維。

中國總教練李偉曾帶隊參加二○一九年Ｕ十八世界盃、亞錦賽，認知守備重要性，此次參加世界盃前特地提醒球員，「要拿出最好的防守，盡可能減少失誤，穩定防守能讓我們保有競爭力。」

中國隊昨以四比一擊敗澳洲隊後，在預賽五戰一共丟掉十七分，而澳洲隊是廿七分，讓中國隊得以取得晉級門票，李偉對此表示：「預賽表現超乎我的預期，我很喜歡我們對澳洲一戰的防守，這也是我們的強項。」

而中華隊作為世界盃常客，雖然在改制前的Ｕ廿一世界盃曾經奪冠，但接下來最佳成績是二○二二年第三名，今年預賽連輸南韓、荷蘭、尼加拉瓜，在前天拿南非止敗前就已經提前確定無緣晉級，落入排名賽就算最好只能排到第七，而過去中華隊在這項賽事最差成績就是第七。

中華隊 日本 澳洲

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