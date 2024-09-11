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U23世界盃／世界賽強碰中職賽季「球員早累了」
這屆Ｕ廿三世界盃中華隊在比賽開打前九十六天就開始集訓，期間曾到美國、捷克、荷蘭移地訓練，更找來十位現役職棒球員，結果預賽成績不如預期，明天展開的排名賽只能力保第七。
為了備戰九月五日開打的世界盃，中華隊從六月一日選出培訓隊開始集訓，七月到美國與ＮＣＡＡ大學明星隊進行對抗賽，隨後飛往歐洲參加捷克棒球周、荷蘭哈連盃，之後返台歸建母隊，到八月十一日再展開集訓。
培訓隊的職棒選手人數是零，雖有五人在今年中職選秀獲指名，但最終廿四人名單中又找來十位職棒選手加入，包含旅美的沙子宸以及中職的林佳緯、王念好等戰將，在八月廿一日之後才陸續會合，實際團隊磨合時間並不長。
因此球界也有一派聲音認為，Ｕ廿三世界盃非一級賽事，在職棒賽季中舉行，職棒球員在賽季中已經累積一定疲勞，投入未必是加分，由實際參與移地訓練的業餘成棒、大專選手出賽，增加基層國際賽經驗，落實分級制度可能更加理想，也讓移地對抗更有意義。
中華隊在男子棒球世界排名暫居第三，但在本周期中總積分為三七○六分，其中成棒賽事一共打回一五一二分、不到一半，尤其去年經典賽第十七名落差最大，中華隊的排名積分主力還是在十八歲以下的國際賽。
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