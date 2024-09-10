圖輯／中職 統一獅9：1勝富邦悍將 中斷四連敗

富邦悍將今天在新莊主場迎戰來訪的統一獅，富邦悍將隊派出洋將班恩對上統一獅隊的古林睿煬。富邦悍將隊先發投手班恩主投5.2局失2分吞下敗投，統一獅隊先發投手古林睿煬主投5局失1分奪下勝投。

3局下富邦悍將隊三壘跑者申皓瑋靠著統一獅隊投手暴投回本壘得分；5局上統一獅隊邱智呈擊出2分打點二壘安打；7局上統一獅隊邱智呈擊出內野滾地球，因二壘手失誤上一壘，並有1分打點，三壘跑者許哲晏因二壘手失誤回本壘得分，潘傑楷擊出1分打點三壘安打，陳鏞基擊出1分打點安打；8局上統一獅隊林泓弦擊出1分打點二壘安打為生涯首安；9局上統一獅隊林培緯擊出2分全壘打為生涯首轟。終場統一獅隊以9：1擊敗地主富邦悍將隊，統一獅隊邱智呈獲選單場MVP。 終場統一獅隊以9：1擊敗地主富邦悍將隊。記者季相儒／攝影 9局上統一獅隊林培緯擊出2分全壘打為生涯首轟。記者季相儒／攝影 統一獅隊邱智呈獲選單場MVP。記者季相儒／攝影 7局上統一獅隊潘傑楷擊出1分打點三壘安打。記者季相儒／攝影 統一獅隊先發投手古林睿煬主投5局失1分奪下勝投。記者季相儒／攝影 統一獅隊先發投手古林睿煬主投5局失1分奪下勝投。記者季相儒／攝影 9局上統一獅隊林培緯擊出2分全壘打為生涯首轟。記者季相儒／攝影