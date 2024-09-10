中職／古林睿煬連續無失分中斷照贏悍將 獅隊終止4連敗

統一獅隊古林睿煬今天雖被富邦悍將隊中斷連19.2局無失分紀錄，不過5局僅失1分，而獅隊打線也用雙位數安打給予援護，最終以9：1在新莊球場拿下勝利，終止4連敗。

獅隊面臨近期一勝難求局面，古林睿煬扛起止敗任務，不過首局就被敲2支安打、2局下被敲二壘打後又投出保送，但還能力保不失。

直到3局下2出局後，被申皓瑋、董子恩接連敲安，隨後對王苡丞出現暴投，讓三壘的申皓瑋成功跑回本場比賽第1分；古林睿煬連續無失分局數停在19.2局。

5局下古林睿煬雖然又出現2次四壞，但沒有再丟掉分數，以98球投完5局退場，被敲6支安打另有4次四壞，只失1分，原因是還有8次三振幫忙止血，收下本季第9勝。

獅隊則是在5局上靠著邱智呈的二壘安打敲回2分打點逆轉，7局上邱智呈敲出的滾地球又造成悍將失誤，追加2分，而該局後續又靠潘傑楷、陳鏞基的安打各敲回1分。