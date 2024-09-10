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U23世界盃／中華隊大雨中擊敗委內瑞拉 12日續戰排名賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊在本屆賽事以3連敗開局，昨天雖然擊敗南非止敗，但同組已有3隊取得3勝以上，確定無緣晉級複賽，而委內瑞拉隊已經確定晉級，今天預賽最終戰兩隊交手形同消化試合。圖／中華棒協提供（資料照）
中華隊在本屆賽事以3連敗開局，昨天雖然擊敗南非止敗，但同組已有3隊取得3勝以上，確定無緣晉級複賽，而委內瑞拉隊已經確定晉級，今天預賽最終戰兩隊交手形同消化試合。圖／中華棒協提供（資料照）

U23世界盃的預賽最後一天，中華隊在暴雨中與委內瑞拉搏鬥，一場投手戰中雖然前5局沒敲出安打，但靠對手暴投先馳得點，最後以3：0拿下勝利，2勝3敗結束預賽5戰賽程，明天休兵一天後，12日要開始打第7到第12名的排名賽。

中華隊在本屆賽事以3連敗開局，昨天雖然擊敗南非止敗，但同組已有3隊取得3勝以上，確定無緣晉級複賽，而委內瑞拉隊已經確定晉級，今天預賽最終戰兩隊交手形同消化試合。

此戰因現場下雨延後開打，前4局兩隊都受制於對方投手無法得分，打到5局上雨勢轉大，曾昱磬在1出局後獲得四壞保送，黃柏叡觸擊推進上二壘，接著曾昱磬成功盜上三壘後，靠著對手暴投跑回寶貴的1分。

5局上結束後，比賽因雨勢太大一度暫停，然而恢復後球員依舊在雨中奮戰，雖是人工草皮排水快速，但壘包附近的紅土區已經明顯積水，投手丘也泥濘不堪，中華隊投手陳品宏投出保送後退場，接手的王宇傑也出現2次保送，所幸未失分。

而7局上中華隊在2出局後，再靠曾昱磬保送、黃柏叡二壘安打攻佔壘包，樂天桃猿隊選手邱鑫再敲出二壘安打追加2分。

中華隊先發投手呂昱廷4局被敲3支安打，沒有失分，陳品宏中繼沒抓到出局數，王宇傑吃完剩下局數，3局僅被敲1支安打無失分，另有3次三振。

中華隊

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