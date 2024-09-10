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中職／劉基鴻開轟3安猛打獵鷹 龍9戰8勝進逼兄弟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊劉基鴻今天3安猛打包含1轟。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻今天3安猛打包含1轟。圖／味全龍隊提供

味全龍劉基鴻今天不僅以單場3安猛打延續個人連7場敲安，更是相隔10場再次開轟，1發兩分砲幫助球隊以5：2擊敗台鋼雄鷹隊，推升個人本季第7轟，投手艾璞樂也交出7局失2分的優質先發。

龍隊在6連勝中斷後又開啟2連勝，近9戰取得8勝，與下半季龍頭中信兄弟隊拉近到3.5場勝差，延後兄弟點亮魔術數字的時機。

雄鷹隊陳文杰在4局上的陽春砲扳平比數，5局上紀慶然的適時安打一度取得領先，然而5局下1出局後李凱威保送、劉基鴻敲安，郭嚴文的二壘安打敲回2分打點逆轉；7局下劉基鴻更是棒打賴鴻誠，一支兩分砲擴大領先。

劉基鴻去年破繭而出單季打出16發全壘打，今年打擊率、長打率都下滑，進入賽季尾聲尚未突破10轟，不過自8月25日開轟又是單場4支安打起，近12場比賽有11場敲安，今天賽後打擊率也上升到2成45。

龍隊先發投手艾璞樂在第5局掉分後，6局上投出三上三下，7局上雖被王柏融敲出安打，但也靠雙殺形成另類三上三下，最終以93球投完7局，被敲4支安打掉2分，另有9次三振無四壞，拿下本季第9勝（11敗）。

味全龍隊劉基鴻今天3安猛打包含1轟。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻今天3安猛打包含1轟。圖／味全龍隊提供

劉基鴻 台鋼雄鷹 味全龍

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