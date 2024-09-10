快訊

雙颱將生成！這日起水氣增多「濕答答」 中秋節天氣受1原因影響

「怎麼做都行，快就好」揭柯文哲交辦便條內幕 游淑慧：要局處硬吞

獨／調高換股比例？台新金、新光金明日將先後召開臨時董事會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將得分了！斬斷古林睿煬連20.1局、對戰12.1局無失分

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊先發投手古林睿煬。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手古林睿煬。記者季相儒／攝影

統一獅隊古林睿煬的連續無失分局數在今天中斷，富邦悍將隊靠著2支安打加上古林自己暴投，在3局下先馳得點，古林睿煬連續無失分局數停在20.1局，對戰悍將無失分也停在12.1局。

古林睿煬近期進入「無雙」模式，到今天賽前，已經連續17.2局無失分，而對戰悍將也已經連續9.2局無失分，上一次悍將從他手上得分已經是7月14日之前。

今天前兩局古林睿煬浮現不穩，首局被敲2支安打、2局下則是被敲二壘打後又投出保送，但還能力保不失，直到3局下2出局後，被申皓瑋、董子恩接連敲安，隨後對王苡丞出現暴投，讓三壘的申皓瑋成功跑回本場比賽第1分。

古林睿煬今天賽前以防禦率1.55暫居聯盟防禦率王，今天登板有著為球隊終止4連敗的任務，而他近年累積的優異表現，獲得國外職棒球隊關注，連日本隊總教練井端弘和也點名是重點情蒐對象。

古林睿煬 申皓瑋

延伸閱讀

中職／看著古林睿煬進化中 好友戴培峰對戰卻打得更好

中職／陳聖平陷失誤泥淖 林岳平：困難的反而沒問題

中職／獅隊近10戰只贏2場 10日派古林睿煬先發拚止敗

中職／申皓瑋扛4棒4打點悍將本季首見 終結連5周1勝以下窘境

相關新聞

中職／悍將得分了！斬斷古林睿煬連20.1局、對戰12.1局無失分

統一獅隊古林睿煬的連續無失分局數在今天中斷，富邦悍將隊靠著2支安打加上古林自己暴投，在3局下先馳得點，古林睿煬連續無失分...

中職／陳聖平陷失誤泥淖 林岳平：困難的反而沒問題

統一獅隊近期苦吞4連敗，今天推出古林睿煬先發對抗富邦悍將力求止敗，先發游擊手仍由許哲晏擔任，至於前旅美好手陳聖平近期失誤...

中職／周佳樂喊1字就被趕出場 鋒總氣憤理論也沒用

富邦悍將隊周佳樂今天在4局下揮棒落空後，疑似說了一個髒字，突然被主審江春緯驅逐出場，引發外界一頭霧水，悍將總教練陳金鋒爭...

中職／球員帶龐大壓力比賽 餅總點出獅隊上下半季落差原因

中職統一獅隊奪上半季冠軍，但下半季打得不順，今天賽前10戰僅贏2場；談起上下半季落差，教頭林岳平直言可調動人員有限，也提...

棒球／桃園市隊錄取「酒駕球員」邱丹遭質疑 體育局出面解釋

桃園璞園領航猿前球員周儀翔拒絕酒測掀職業運動員酒駕爭議話題，有媒體爆中職樂天桃猿前球員邱丹酒駕被開除後轉戰桃園市成棒隊，...

U23世界盃／中國擊敗澳洲預賽3勝 隊史首闖超級循環賽

U23世界盃A組預賽最後一天賽程，地主中國隊演出驚奇以4：1擊敗澳洲隊，兩隊雖然同為3勝2敗，但因中國隊總失分較少，即使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。