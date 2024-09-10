中職／悍將得分了！斬斷古林睿煬連20.1局、對戰12.1局無失分

統一獅隊古林睿煬的連續無失分局數在今天中斷，富邦悍將隊靠著2支安打加上古林自己暴投，在3局下先馳得點，古林睿煬連續無失分局數停在20.1局，對戰悍將無失分也停在12.1局。

古林睿煬近期進入「無雙」模式，到今天賽前，已經連續17.2局無失分，而對戰悍將也已經連續9.2局無失分，上一次悍將從他手上得分已經是7月14日之前。

今天前兩局古林睿煬浮現不穩，首局被敲2支安打、2局下則是被敲二壘打後又投出保送，但還能力保不失，直到3局下2出局後，被申皓瑋、董子恩接連敲安，隨後對王苡丞出現暴投，讓三壘的申皓瑋成功跑回本場比賽第1分。

古林睿煬今天賽前以防禦率1.55暫居聯盟防禦率王，今天登板有著為球隊終止4連敗的任務，而他近年累積的優異表現，獲得國外職棒球隊關注，連日本隊總教練井端弘和也點名是重點情蒐對象。