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中職／林培緯「重新來過」懂得控制情緒 自評選球仍是課題

中央社／ 新北10日電
中華職棒統一獅隊野手林培緯（圖）重回一軍，擊球率有提升、打擊發揮心情更篤定，他10日賽前受訪時指出，目前選球仍是有待改善的課題。中央社
中華職棒統一獅隊野手林培緯（圖）重回一軍，擊球率有提升、打擊發揮心情更篤定，他10日賽前受訪時指出，目前選球仍是有待改善的課題。中央社

中職統一獅隊野手林培緯去年一軍1場出賽就下二軍，他坦言回去後想了很多「重新來過」，更懂得控制情緒，再回一軍擊球率提升、打擊發揮，心情更篤定，但也坦言選球仍是課題。

野手林培緯是統一7-ELEVEn獅隊在2022年選秀第2輪選進好手，去年8月6日一軍生涯初亮相，但只打了1場就下二軍，今年8月底再獲得機會上一軍，目前一軍6場出賽，總計19打數敲出5支安打。

林培緯表示，去年上一軍打1場狀況很差，可能因為太興奮了，控制不了情緒，今年再有機會上到一軍，雖然第一場還是有點興奮，但更有策略，過了第一場睡醒後，感覺就跟平常比賽沒有太大不同。

林培緯透露，去年一軍「一場遊」回二軍後想了很多，為什麼只讓教練看了1場就覺得不行，在二軍訓練「全部重新來過」，春訓也更努力強化，除了技術層面，休賽期間有跟台鋼雄鷹隊投手王溢正一起訓練，從前輩身上學到，當表現不好時怎麼找方法轉換心情。

林培緯表示，今年開季在二軍其實表現也不算好，但有一直跟二軍教練討論，感謝教練團的幫忙；此次上到一軍，第2場出賽、9月1日對味全龍隊單場敲出2支二壘打，一軍生涯首安出現，心情也更篤定，攻擊上要求擊球率提升，但選球仍是需要改善的課題。

統一獅

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