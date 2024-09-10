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中職／黃保羅解讀比賽能力更好 迎接兒子誕生責任感更重

中央社／ 新北10日電
中華職棒富邦悍將隊投手黃保羅（前）8日奪下睽違約4個月的勝投，他自評解讀比賽能力變好，不會怯場更能享受。圖為黃保羅113年9月8日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社
中華職棒富邦悍將隊投手黃保羅（前）8日奪下睽違約4個月的勝投，他自評解讀比賽能力變好，不會怯場更能享受。圖為黃保羅113年9月8日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社

中職富邦悍將投手黃保羅8日奪下睽違約4個月的勝投，他自評解讀比賽能力變好，不會怯場更能享受。黃保羅近期也多了人夫和爸爸的新身分，他笑說：「責任感更重了。」

悍將隊20歲投手黃保羅6月中一度因為腰部不適下二軍，7月14日重回一軍，近期穩定在先發輪值中，8日對台鋼雄鷹隊比賽，投5局被敲出5支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季第2勝，也是繼4月11日後、再度奪下勝投。

黃保羅表示，6月時主要是突然彎腰不舒服，檢查也沒發現特別原因，但休息2、3天就好了，在二軍期間一樣維持正常訓練，沒有特別調整；重回一軍後，8月出賽也曾出現單場失分偏多的狀況，後來有重看比賽影片，很多位置沒投好、好壞球偏差太多，有持續修正。

黃保羅是2022年悍將首輪指名好手、表現備受期待，他表示，今年相較去年更穩定，可能也是慢慢習慣職棒氛圍，解讀比賽的能力比剛進職棒時進步很多，不會怯場、更能享受在場上比賽的氣氛。

黃保羅近期也多了新身分，完成登記結婚，兒子預計這個月出生，他表示，很享受身分的轉換，「責任感更重了。」

台鋼雄鷹 富邦悍將 黃保羅

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