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中職／看著古林睿煬進化中 好友戴培峰對戰卻打得更好

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊投手古林睿煬。記者季相儒／攝影
統一獅隊投手古林睿煬。記者季相儒／攝影

統一獅隊王牌投手古林睿煬今年暫居防禦率王，世界12強日本隊監督井端弘和點名是重點情蒐對象，昔日同學戴培峰點出，亞運亞冠賽的經驗，可能是古林的成長契機。

古林睿煬去年就投出防禦率1.80的成績，不過投球局數在80局，今年已經累積110局寫下生涯新高，防禦率更保持在1.55的超越聯盟水準演出。

不過戴培峰的對戰表現反而逆勢上揚，過去三年對戰18打數沒敲出過安打，今年卻是7打數3安打、對戰打擊率4成29，戴培峰說：「我只有注意到比較少被三振，有打這麼好喔？」

戴培峰開玩笑說，古林睿煬可能看自己打不到，但實際上是，確實有稍微調整對古林睿煬的攻擊策略，「雖然說他可能要離開了，但還是不能講。」

從打者視角來看，戴培峰讚嘆古林睿煬能夠持續進步，「他的球種不算多，但能夠持續維持壓制力，在提升身體素質下了很大功夫，一直讓自己進化，沒有特別催球速也能壓制打者，這個模式值得參考。」

戴培峰說：「「過去他比較會用球速跟打者硬槓，現在更沉穩了。」戴培峰舉去年杭州亞運、亞冠賽與古林睿煬搭檔的經驗，「那時有稍微遇到狀況，他都能冷靜面對，我想這兩次的經驗，應該對他幫助很大。」

今年年底的世界棒球12強賽，古林睿煬被列為情蒐對象，戴培峰也期待兩人可以再次搭擋，「不只跟他，跟其他學長、同學一起打都是難得機會，古林睿煬則是從小到大的好朋友，自己也會希望能夠為國家效力。」

富邦悍將隊捕手戴培峰。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊捕手戴培峰。記者季相儒／攝影

亞冠賽 亞運 古林睿煬 戴培峰

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