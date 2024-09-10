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中職／蔡佳諺長打發揮奪首座單場MVP 心態不同更勇敢

中央社／ 新北10日電
中華職棒富邦悍將隊外野手蔡佳諺（中）8月底回一軍後近況不錯，近7場出賽5場有長打，8日並拿下生涯首次單場MVP。（富邦悍將提供）中央社
中華職棒富邦悍將隊外野手蔡佳諺（中）8月底回一軍後近況不錯，近7場出賽5場有長打，8日並拿下生涯首次單場MVP。（富邦悍將提供）中央社

中職富邦悍將外野手蔡佳諺8月底回到一軍近況不錯，近7場出賽5場有長打，8日奪下生涯首次單場MVP；蔡佳諺表示，長打發揮主要是確實擊球，心態不同「更勇敢去做。」

悍將隊外野手蔡佳諺季初在一軍有4場出賽，4月6日下一軍直到8月25日才又回到一軍，但此次回一軍打擊有表現，8月31日敲出中職生涯首轟，近期長打發揮不錯，9月8日出賽單場3安包括1支二壘打，也奪下生涯首座單場MVP。

蔡佳諺表示，長打有不錯發揮並沒有什麼特別的不同，主要做好確實擊球、有好的結果發生，透過練習強化身體，教練、學長也都會提醒，每天身體狀況不一樣，賽後身體恢復也盡可能做好。

蔡佳諺提到，下半季再回到一軍，想法就是盡力表現，心態上也變得不一樣，更勇敢去做，但他也提到，外野守備上還是會遇到一些狀況，透過練習時跟守備教練討論，教練也會提醒面對狀況時要怎麼處理。

對於生涯首次單場MVP，蔡佳諺提到，當下也不曉得會是自己，有機會就努力表現，想法就是做好自己，球隊贏球機會就會變大。

中職 富邦悍將

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