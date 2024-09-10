中職／陳聖平陷失誤泥淖 林岳平：困難的反而沒問題

統一獅隊近期苦吞4連敗，今天推出古林睿煬先發對抗富邦悍將力求止敗，先發游擊手仍由許哲晏擔任，至於前旅美好手陳聖平近期失誤連連的狀況，總教練林岳平坦言：「接球還需要修正。」

陳聖平最近4場出賽有3場發生失誤，季中選秀加盟後38場出賽已經累計9次失誤，林岳平表示，陳聖平有時雖然接球後傳出去製造出局，「但接球的感覺像是運氣不錯。」

統一獅隊總教練林岳平。記者季相儒／攝影

林岳平進一步解釋，陳聖平的狀況主要是接球還不夠扎實，雖然守備上有很好的律動，「有時簡單的球漏掉，接困難反而沒問題。」

獅隊近期戰績一路南下，林岳平坦言，投手、打者及守備三方，無法在比賽中同時呈現穩定，「有攻擊的時候，投手守不住，守備又漏接，導致比賽處於劣勢。」

雖然上周遭到中信兄弟隊橫掃，但林岳平也指出，比賽勝負都只差一些，「我們是有機會贏，有延長賽、跑本壘被刺殺，邱智呈打得深遠被接殺，其實都一線之間。」