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中職／球員帶龐大壓力比賽 餅總點出獅隊上下半季落差原因

中央社／ 新北10日電
統一獅隊總教練林岳平。聯合報記者季相儒／攝影
統一獅隊總教練林岳平。聯合報記者季相儒／攝影

中職統一獅隊奪上半季冠軍，但下半季打得不順，今天賽前10戰僅贏2場；談起上下半季落差，教頭林岳平直言可調動人員有限，也提到大家帶著龐大壓力和不甘心比賽，盼盡快調整好狀態。

統一7-ELEVEn獅隊上半季奪下冠軍，但下半季戰績不理想，上週末與中信兄弟3連戰被橫掃，近期10場比賽只拿下2勝、吞下4連敗，全年度戰績被排名第1的兄弟隊拉開至3.5場勝差。

獅隊總教練「餅總」林岳平表示，上週與兄弟3連戰很多都差一點點，包括敲出深遠飛球卻被接殺、本壘刺殺等等，很多都在一念之間。

林岳平提到，近期戰績不理想不僅是牛棚投手有狀況，投手、打擊、守備近況都不穩定，有打出分數時投手守不住，投手投得好、可能守備有狀況，所以常常會處於落後狀態。

被問起上下半季的落差，林岳平表示，可以調動的人員就是這樣，上半季大家體力、身體狀況都很好，打到9月體能下滑，也比較少有更好的戰力可以補上。

林岳平也提到，在不順的狀態下，有明顯感受到球員帶著龐大壓力打球，看得出來大家都很不甘心，希望快點調整找回好的狀態。

林岳平 牛棚 統一7-ELEVEn獅

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