中職／陳韻文下二軍重新調整 羅昂好投多於不好續留輪值

中職統一獅投手陳韻文近期失分狀況多，會在不好的狀態下打轉、離開名單下二軍重新調整；洋投羅昂8日先發失掉6分吞敗，總教練林岳平認為好的投球內容多於不好、會繼續輪值。

統一7-ELEVEn獅隊近期戰績不佳，投手群狀況也較多，後援投手陳韻文近期5場一軍後援出賽，4場失分，7日對兄弟隊中繼登板1個出局數都沒有抓到、失掉4分，8日下二軍。

今天獅隊在新莊棒球場與富邦悍將比賽，陳韻文有隨隊，賽前牛棚練投林岳平在一旁緊盯；林岳平受訪表示，沒有特別叮嚀什麼，主要就是稍微看一下投手群狀態。

林岳平提到，給陳韻文一些時間調整，面對比賽結果不好時，可能會有壓力，會在不好的狀態下打轉，所以讓他離開名單一下重新調整，當然希望他時間到、10天就可以回來，但還是要看一下狀況，也可能會在二軍投一場、看調整狀態。

統一獅投手羅昂。 聯合報系資料照

獅隊洋投羅昂（Logan Ondrusek）8日先發對中信兄弟，投5.2局被敲7支安打，包括3發全壘打，失掉6分責失分吞敗。

被問起羅昂單場大量失分的狀況，林岳平表示，主要就是被打全壘打，但也提到，過往羅昂多是賽季過半就有傷勢狀況，目前為止已經是他在中職投最長的一年，一直穩定在輪值中，好的投球內容多於不好的，還是會讓他持續在先發輪值內。

羅昂目前為止本季一軍15場出賽（14場先發）總計投89.1局戰績5勝5敗，出賽防禦率2.52。